Trenord, dal 10 dicembre cambiano gli orari dei treni su tutte le linee: ecco le modifiche

Da domenica 10 dicembre, come ogni inverno, è previsto un aggiornamento degli orari di circolazione dei treni di Trenord in Lombardia. La società che gestisce il servizio ferroviario regionale ha comunicato che sono “previsti interventi mirati su alcune linee, con l’obiettivo di migliorare la regolarità e l’affidabilità del servizio, nonché lavori di ammodernamento della rete ferroviaria”.

Le modifiche, indicate sul sito di Trenord, riguardano tutte le linee regionali e suburbane. Tutte le variazioni, chiarisce l’azienda, sono riportate nella sezione “Ricerca orario”, sull’app ufficiale e negli orari cartacei esposti nelle stazioni. Ai pendolari si consiglia quindi di controllare se i convogli della propria tratta hanno subito variazioni.

I maggiori interventi sono previsti in particolare sulla Brescia-Iseo-Edolo a seguito dell'incidente stradale dello scorso 21 settembre, sulle linee Milano-Bergamo via Treviglio e via Carnate, sulla Bergamo-Brescia, sulla Milano-Cremona-Mantova, e sulla linea Milano-Domodossola. Il nuovo orario invernale segna anche il debutto dei nuovi treni Caravaggio sulla linea Milano-Saronno-Novara Nord.