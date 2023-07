Traffico weekend 21, 22 e 23 luglio: un fine settimana da bollino rosso. Quando è meglio mettersi in viaggio

Si annuncia un fine settimana di grandi spostamenti sulle strade italiane con il primo grande esodo estivo verso le localit à di mare e montagna. A partire dal pomeriggio di venerdì 21 luglio si prevedono importanti movimenti in uscita da Milano e dalle grandi città in direzione delle località turistiche. Allo stesso tempo, continuerà la pressione automobilistica sulle frontiere con Svizzera e Austria con i vacanzieri in arrivo dal nord Europa e quelli che rientrano in patria dopo la villeggiatura nelle zone di lago del Nord Italia, nelle città d’arte, mai così piene di turisti, o nelle località marine. Quest’estate, inoltre, l’aumento dei prezzi dei voli ha spinto molti italiani ad optare per l’automobile.

Quando mettersi in viaggio

A fronte di tali previsioni Autostrade per l’Italia consiglia a chi ha in programmi di muoversi nel fine settimana due fasce orarie: la prima parte di giornata di venerdì o la mattina di sabato. Per quanto riguarda il rientro domenicale, è meglio non aspettare la sera ma viaggiare in giornata.

Strade a rischio

Come sempre le autostrade dove si prevedono maggiori volumo di traffico sono l’A1 Milano-Napoli in direzione sud, l’A7 Milano-Genova in direzione Liguria, l’A4 in direzione Est verso i laghi. Possibili code verso le frontiere con la Svizzera su A9 e A8 spesso congestionate anche la domenica sera in direzione Milano per i rientri in città.

Bollino rosso

Le previsioni di traffico di Viabilità Italia per il periodo estivo evidenziano possibili criticità per il weekend del 21, 22 e 23 luglio 2023 con più di un bollino rosso. Vediamo quando

Venerdì 21 luglio: situazione normale nella mattinata (bollingo verde) e traffico in aumento ma contenuto nel pomeriggio-sera quando diventerà intenso” (bollino giallo)

Sabato 22 luglio: traffico intenso con possibile criticità nella fascia mattutina (bollino rosso) e in diminuzione (giallo) nella seconda parte della giornata

Domenica 23 luglio: sarà la giornata peggiore con bollino rosso costantemente acceso nell’arco della domenica.

Le previsioni di traffico per il fine settimana

Divieto circolazione mezzi pesanti

Il divieto di circolazione dei camion sulle autostrade scatterà questa settimana a partire da venerdì pomeriggio e resterà in vigore fino alla mezzanotte di domenica. Inoltre saranno momentanemente rimossi i cantieri maggiormente impattanti sulla circolazione in modo da prevedere almeno due corsie di marcia.

Come restare aggiornati

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I., nonché tramite i Pannelli a Messaggio Variabile presenti lungo gli itinerari autostradali. Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148. Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.).