Autovelox in Lombardia, ecco le postazioni mobili da martedì 18 a domenica 23 luglio

Milano, 17 luglio 2023 - Settimana rovente per il caldo ma anche per il probabile aumento del traffico dovuto a nuove ondata dei vacanzieri. E come sempre la polizia di Stata comunica le postazioni mobili degli autovelox in Lombardia di questa settimana, da martedì 18 a domenica 23 luglio 2023, con la raccomandazione di rispettare sempre e comunque i limiti di velocità indipendentemente dalla presenza o meno di strumenti di controllo e del conseguente rischio multa.

Martedì 18 luglio 2023

Strada Comunale Seregno (Monza e Brianza)

Mercoledì 19 luglio 2023

Autostrada A4 Torino-Trieste a Milano

Autostrada A7 Milano-Genova a Pavia

Autostrada A22 Brennero-Modena a Mantova

Autostrada A35 Bergamo - Nembro - Albino

Autostrada A9 Lainate-Chiasso a Como

Strada Statale 36 del lago di Come e dello Spluga a Lecco

Strada Statale 629 del Lago di Monate (Varese)

Strada Provinciale142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio Strada Provinciale 671 della Valle Seriana

Giovedì 20 luglio 2023

Strada Provinciale 342 Briantea a Bergamo

Strada Comunale via Catalani- Giussano

Venerdì 21 luglio 2023

Autostrada A7 Milano-Genova a Pavia Strada Provinciale 235 di Orzinuovi a Lodi

Sabato 22 luglio 2023

Autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia a Brescia

Strada Provinciale 235 di Orzinuovi a Lodi

Domenica 23 luglio 2023