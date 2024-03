Traffico sulle strade per Pasqua e Pasquetta? In Lombardia rischio code sulla super 36. Le informazioni

Milano – Si avvicinano Pasqua e Pasquetta 2024. Sebbene, almeno nel Nord d’Italia, le previsioni meteo non siano molto incoraggianti, sulle strade lombarde è prevista una intensificazione del traffico. L'esodo pasquale, del resto, comporterà un aumento della circolazione su tutto il territorio nazionale. Tra gli itinerari osservati speciali c’è la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga.

Una strada da record di traffico

La SS 36 è una delle arterie stradali più trafficate del Nord Italia, collega la provincia di Milano (Sesto San Giovanni) con il confine svizzero in corrispondenza del passo dello Spluga, dove prosegue in territorio elvetico come strada principale 567. Lunga 149 chilometri, si snoda solo in Lombardia, attraversando cinque province: Milano, Monza e Brianza, Lecco, Como e Sondrio. La super 36 costituisce la principale via d'accesso a zone ad alta vocazione turistica come la Valchiavenna, la Valtellina (tramite la strada statale 38 dello Stelvio) e la valle Engadina in Svizzera.

Le misure per i giorni “caldi”

Per favorire gli spostamenti, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa venerdì 29 marzo dalle 14.00 alle 22.00, sabato 30 marzo dalle 9.00 alle 16.00, domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile dalle 9.00 alle 22.00. In vista del controesodo, nella giornata di martedì 2 aprile, il blocco sarà in vigore dalle 9.00 alle 14.00. La presenza su strada di Anas è di 2050 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, più 230 unità delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h24. Anas, società del Polo infrastrutturale del Gruppo Fs italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it).

Le informazioni

Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.