Treviso - La terza dose? "Dopo il via libera del Cts, siamo pronti alla terza dose per over 80 e sanitari". Il generale Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, commenta le prospettive sull'ampliamento della campagna vaccinale, nel giorno in cui parte al somministrazione della terza dose di vaccino per i soggetti fragili, per i quali è necessario uno scudo protettivo rafforzato. Il generale Figliuolo nel corso della visita all'hub vaccinale trevigiano di Villorba ha anche ricordato che sono 41 milioni gli italiani immunizzati. Sulla terza dose ai fragili "parliamo di dosi aggiuntive a favore degli immunocompromessi - ha detto Figliuolo, accompagnato dal governatore Luca Zaia - All'inizio sembrava quasi un'idea romantica, cioè tirare fuori una 'squadra Italia', ma ci siamo riusciti. Dall'autorità centrale sono state date le indicazioni, a livello regionale si è provveduto subito, i privati hanno fatto la loro parte".

Il commissario è tornato anche sulla ripresa della scuola, per la quale il "modello veneto" è risultato "fondamentale". "Avere dei dati scientifici validati anche a livello di ateneo da un'Università come quella di Padova credo ci metta a riparo da qualsiasi critica - ha sottolineato Figliuolo -. Nel mondo poi ovviamente ci sono tutti i pensatori ma alla fine chi governa deve decidere", ha concluso