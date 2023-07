Temporali, trombe d’aria e grandine: cosa fare prima e durante un’allerta meteo

È stata emanata lunedì pomeriggio un’allerta gialla per temporali dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia. Sulla regione saranno possibili grandinate, acquazzoni e raffiche di vento dalla mezzanotte del 31 luglio fino alla mattina di martedì. Il Comune di Milano avverte la popolazione di controllare le condizioni meteo e fa sapere che il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per coordinare gli eventuali interventi.

Per non finire in situazioni di pericolo, le autorità e gli esperti danno un serie di raccomandazioni da adottare prima, durante e dopo un’allerta meteo. La prevenzione è probabilmente la cosa più importante, anche perché può essere facile sottostimare i rischi di un forte temporale o una grandinata. Ecco cosa fare:

1) Tiene sempre monitorato il meteo e limita gli spostamenti il più possibile.

2) Evita le zone soggette ad allagamenti: sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti p passerelle.

3) Se vivi o lavori in zone a rischio esondazione, non sostare in locali seminterrati o situati al piano strada.

4) Tieni in casa una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica e una radio a pile.

1) Stai al sicuro e non andare in cantine, garage, locali seminterrati, al piano strada e in mansarda.

2) Stai lontano da vetri e finestre.

3) In casa scollega i dispositivi elettronici dalle prese elettriche, i cortocircuiti sono frequenti e possono provocare incendi.

4) Chiudi le porte di cantine, seminterrati o garage, ma fallo solo se non ti esponi a pericoli.

5) Non transitare a sostare su ponti, passerelle, argini di torrenti e sottopassi

6) Se sei costretto a restare all’aperto allontanati dai punti che sporgono sensibilmente, come pali o alberi, e non cercarvi riparo.

7) Se sei in macchina riduci la velocità o fermati, ma allontanati da viali alberati o zone antistanti a ponteggi.