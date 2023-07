Come proteggere pannelli solari e lucernari dalla grandine: tutte le soluzioni per vetri e fotovoltaico

Le violentissime grandinate che hanno colpito la Lombardia e le regioni del Nord Italia, con chicchi che hanno raggiunto i 10 centimetri di diametro, hanno distrutto alberi, tende e automobili, ma anche lucernari e pannelli fotovoltaici. Questi eventi estremi sono aumentati esponenzialmente negli ultimi anni e, secondo i meteorologi, sono destinati a ripresentarsi con frequenza e intensità sempre maggiori. Per questo molte persone stanno cercando modi per proteggersi.

I pannelli fotovoltaici e moderni lucernari sono costruiti in materiali piuttosto resistenti: una normale grandinata non dovrebbe danneggiarli, ma le grandinate eccezionali come quelle dei giorni scorsi potrebbero farlo. I nuovi lucernari non dovrebbero presentare rischi anche nel caso di rottura, poiché sono composti da una pellicola resistente allo strappo posta tra i due vetri interni, che blocca i frammenti di vetro.

Uno dei modi per proteggerli è installare delle reti antigrandine, ovvero delle coperture montate sopra i pannelli che deviano i chicchi e assorbono gli urti. Secondo alcune aziende che li installano, raramente le reti sono lunghe più di 4 metri e hanno durata che va da 5 a 7 anni. Questa soluzione può funzionare sia per pannelli solari che per lucernari.

Un’altra soluzione per i lucernari è quella di installare delle persiane che proteggono il vetro. L’apertura e la chiusura sono elettriche e quindi bisogna monitorare le condizioni meteo e ricordarsi di chiuderle se c’è rischio grandine. Alcune aziende installano anche coperture intelligenti: tramite un sensore di pioggia o grandine il sistema chiude automaticamente la protezione.

Una maggiore inclinazione aiuta ad assorbire l’urto. Un consiglio può essere quello di montare i pannelli con un angolo fortemente inclinato, poiché più è ripido l'angolo di installazione dei pannelli, maggiore è la probabilità che essi riescano a deviare l'impatto dei chicchi.

Proprio come hanno un angolo ottimale per prendere la luce solare diretta per la raccolta più efficiente di energia solare, hanno un angolo in cui subiranno il massimo impatto dalla grandine. Se puoi regolare questi angoli, puoi minimizzare efficacemente l'impatto di grandi grandinate. Un installatore esperto può aiutare a garantire che gli angoli siano corretti per la massima raccolta di energia.

Ci sono, poi pannelli più resistenti di altri: quelli di silicio policristallino e monocristallino sono più capaci di affrontare le grandinate. Sebbene la maggior parte dei pannelli prodotti oggi sia relativamente resistente, i pannelli classificati UL 61730 vengono sottoposti a test per resistere a colpi di grandine ghiaccio di 25 millimetri a una velocità di 80 chilometri all’ora. L'acquisto di pannelli che soddisfano questo livello di certificazione può proteggere il tuo impianto solare in quasi tutte le tempeste.

Un altro rating che tutti i pannelli solari rigidi dovrebbero avere è un rating IP68. Un grado di protezione IP68 verifica che il pannello sia impermeabile e antipolvere. Il danno secondario può derivare dalla grandine che rompe i pannelli e lascia entrare le perdite, quindi è necessario che i pannelli siano classificati per tutte le minacce poste dalla grandine.

I pannelli solari di solito vengono forniti con una garanzia del produttore che dipende da condizioni particolari. La garanzia del produttore ha spesso esclusioni, ti protegge dai difetti presenti al momento della produzione ma con ogni probabilità non includerà i danni che i pannelli subiranno a causa di eventi atmosferici come grandinate.

Mentre le garanzie sui pannelli solari di solito non coprono i danni da grandine, la polizza assicurativa standard del proprietario di casa probabilmente lo fa. Se si subiscono danni ai pannelli solari sul tetto, la presentazione di un reclamo tramite la polizza assicurativa della casa di solito è la strada giusta.

