Supermercati aperti a Milano e in Lombardia a Pasqua e Pasquetta: gli orari

A Pasqua, domenica 20 aprile 2025, la maggior parte dei supermercati in Lombardia è chiusa, anche se non ancano le eccezioni, mentre a Pasquetta, lunedì 21 aprile 2025, alcuni sono aperti, magari con orario ridotto. I centri commerciali più grandi, con ristoranti, bar, cinema e quant’altro, sono invece aperti. Il Gigante fa eccezione: sia perché i punti vendita della Lombardia sono aperti sia a Pasqua che a Pasquetta, anche se con orari ridotti e diversificati, in genere per garantire l’acquisto di prodotti freschi e la consegna della gastronomia (ma sono ideale anche er chi non ha potuto fare la spesa o gli manca qualche ingrediente), sia perché comunica in maniera trasparente luoghi, date e orari dei giorni festivi, anziché rimandare, come la maggior parte delle catene, tutti i consumatori alla verifica, punto per punto, di ciascun supermercato. Di seguito Punti vendita Il Gigante.

Aperto a Pasqua dalle 8 alle 13 anche Iperal, con orario normale a Pasquetta. Chiusi invece a Pasqua Bennet, Carrefour, Conad, Coop, Esselunga, Iper, Lidl, Pam, Unes, sempre salvo eccezioni locali decise dal gestore.

A Pasquetta, invece aperti i punti vendita: Bennet, la maggior parte aperti con orari 9:00-20:00. Carrefour, la maggior parte aperti dalle 8:00 alle 20:30. Conad: diversi punti vendita aperti ma con orari variabili. Coop Lombardia: la maggior parte dei punti vendita con orari 9:00-20:00 o solo mattina. Esselunga: tutti i punti vendita aperti dalle 8:00 alle 20:00. Iper Coop: aperti tutta la giornata o con orario ridotto (dalle 9 alle 19 o dalle 9 alle 14 a seconda del punto vendita). Iper: a Milano Portello e Rozzano apertura dalle 8.30 alle 21; ad Arese fino alle 22. Iperal aperto (verificare orario) Lidl aperto orario 8-20 Pam: dalle 8 alle 13,30 Unes: dalle 8 alle 20. Si consiglia comunque di verificare l’effettivo orario di apertura.

Nei grandi centri commerciali non c si limita a fare la spesa alimentare o per la casa. Si fa shopping, ci sono bar e ristoranti, talvolta cinema o altri intrattenimenti. Il centro commerciale di Arese rimarrà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 22, compresi Pasqua e Pasquetta. A Merlata Bloom apertura il 21 aprile dalle 9 alle 22. Al Carrefour Assago Milanofiori a Pasqua apertura parziale dalle 7.30 alle 14; a Pasquetta dalle 7.30 alle 21. Il Centro Commerciale Fiordaliso di Rozzano sarà chiuso a Pasqua, ma aperto a Pasquetta dalle 15 alle 18.

Aperture (e qualche chiusura) domenica 20 aprile (Pasqua) e lunedì 21 aprile (Pasquetta) de Il Gigante, con relative orari, molti dei quali ridotti con aperture, in genere, solo al mattino, per la consegna dei cibi freschi. Adro: 20 aprile 08:30 - 13:00; chiuso il 21 aprile Arese C.C.: 20 aprile 08:30 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 20:00 Bergamo Celadina: 20 aprile 08:30 - 13:00 Bergamo Corridoni: 21 aprile 08:30 - 20:00 Bollate: 20 aprile 08:30 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 13:00 Bonate Sopra: 20 aprile 08:30 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 20:00 Botticino: 20 aprile 08:30 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 13:00 Brescia C.C. Roncadelle: 20 aprile 08:30 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 20:00 Bresso: 20 aprile 08:30 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 13:00 Brugherio: 20 aprile 08:30 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 13:00 Buccinasco: 20 aprile 08:30 - 13:00; chiuso il 21 aprile Caravaggio: 20 aprile 08:30 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 13:00 Cassano d’Adda: 20 aprile 08:30 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 13:00 Castenedolo: 20 aprile 08:30 - 13:00; chiuso il 21 aprile Castiglione delle Stiviere: 20 aprile 08:30 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 13:00 Centro Valle Intelvi: 20 aprile 08:30 - 12:30; chiuso il 21 aprile Cernusco sul Naviglio: 20 aprile 08:30 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 19:00 Cesano Boscone: 20 aprile 08:00 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 13:00 Cesano Maderno via Monteverdi: 20 aprile 08:30 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 13:00 Cesano Maderno via San Benedetto: 20 aprile 08:00 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 19:00 Cinisello Balsamo C.C. La Fontana: 20 aprile 08:30 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 20:00 Cinisello Balsamo Via Aquileia: 21 aprile 08:30 - 13:00 Cornaredo: 20 aprile 08:00 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 13:00 Daverio C.C.: 20 aprile 08:30 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 20:00 Desio: 20 aprile 08:30 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 20:00 Erbusco C.C. Le Porte Franche: 21 aprile 08:30 - 20:00 Fagnano Olona: 20 aprile 08:30 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 19:00 Lissone Via Gioberti: 20 aprile 09:00 - 12:00; chiuso il 21 aprile Lissone Viale Martiri: 21 aprile 09:00 - 12:30; chiuso il 20 aprile Mariano Comense: 20 aprile 08:00 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 20:00 Milano Lorenteggio: 20 aprile 08:30 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 13:00 Milano Ornato: 20 aprile 08:30 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 20:00 Montanaso Lombardo – C.C. San Grato: 20 aprile 08:00 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 20:00 Monza: 20 aprile 08:30 - 13:00; chiuso il 21 aprile Oggiona: 21 aprile 08:30 - 13:00; chiuso il 21 aprile Paderno Dugnano Via Erba: 20 aprile 08:30 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 13:00 Paderno Dugnano Via Nenni: 20 aprile 08:30 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 13:00 Porto Ceresio: 20 aprile 08:30 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 13:00 Rho: 20 aprile 08:30 - 13:00; chiuso il 21 aprile Rozzano: 20 aprile 08:00 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 13:00 San Giuliano Milanese: 20 aprile 08:30 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 20:00 Senago: 20 aprile 08:30 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 13:00 Sesto San Giovanni Via Grandi: 20 aprile 08:30 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 13:00 Sesto San Giovanni Via Monti: 21 aprile 08:30 - 13:00 Sesto San Giovanni Viale Marelli: 20 aprile 08:00 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 13:00 Somma Lombardo: 20 aprile 08:00 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 20:00 Trezzano sul Naviglio: 20 aprile 08:30 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 20:00 Usmate Velate C.C.: 20 aprile 08:00 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 20:00 Vertemate con Minoprio C.C.: 20 aprile 08:00 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 20:00 Villasanta C.C.: 20 aprile 08:30 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 20:00 Vimercate Torri Bianche: 20 aprile 08:30 - 13:00; 21 aprile 08:30 - 20:00