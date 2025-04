Meteo in Lombardia: come sarà il tempo e le previsioni verso Pasqua e Pasquetta

Pasqua e Pasquetta sono ormai dietro l’angolo. Quest’anno cadranno domenica 20 e lunedì 21 aprile, un weekend atteso da tempo perché il calendario 2025 consentirà a molti di concedersi un lungo “ponte” collegando altre due classiche festività vicinissime tra loro, 25 Aprile e 1° Maggio.

Questo filotto di festività sarà l’occasione per trascorrere del tempo in famiglia, concedersi una gita fuori porta o godersi un pranzo all’aperto. Così una domanda sorge spontanea: che tempo farà in Lombardia nel weekend di Pasqua e Pasquetta?

Pasqua e Pasquetta: le previsioni regione per regione

Nelle ultime ore è affluita aria fredda di origine artica determinando una fase dal sapore invernale sull'Europa orientale. I principali effetti verranno avvertiti tra oggi e domani, quando percepiremo temperature più basse rispetto ai giorni scorsi, ma con una situazione che si manterrà comunque di tempo stabile e in assenza di precipitazioni. nella seconda parte della settimana comunque la situazione migliorerà.

Da mercoledì a venerdì le temperature torneranno ad aumentare in misura significativa, grazie anche ad un maggior soleggiamento, con punte massime in pianura nuovamente intorno a 20 °C.

Mercoledì 9 aprile

Gli effetti dell’aria fredda di origine artica affluita sulla Lombardia si faranno ancora sentire soprattutto nelle prime ore della mattina, dove in pianura le minime si manterranno intorno ai 4 °C.

Con il passare delle ore il termometro tornerà a salire: massime intorno a 16 °C in pianura, zero termico compreso tra i 1700 e i 2200 metri; precipitazioni assenti, anche se non si escludono isolati piovaschi sui rilievi; venti deboli

Giovedì 10 aprile

Le temperature torneranno ad aumentare in misura significativa, grazie anche ad un maggior soleggiamento, con punte massime in pianura intorno a 20 °C. Da confermare, in vista del weekend, il ritorno delle piogge per l'avvicinamento da ovest di una perturbazione atlantica.

Venerdì 11 aprile

Il tempo si manterrà stabile e soleggiato, seppur con un possibile arrivo di una maggiore nuvolosità soprattutto nella seconda parte della giornata che però non porterà a precipitazioni.

Sabato 12 e domenica 13 aprile

Nel weekend è probabile un aumento della copertura nuvolosa con possibilità di deboli precipitazioni nella seconda parte di sabato. Temperature senza evidenti variazioni.

Le previsioni meteo regione per regione per Pasqua e Pasquetta

Il tempo migliorerà decisamente nella settimana di Pasqua quando i massimi anticiclonici si sposteranno dall’Atlantico verso l'Europa orientale, favorendo un miglioramento del tempo e un graduale aumento delle temperature.

Tuttavia, nella seconda parte della settimana, il ritorno delle ondulazioni atlantiche che potrebbero portare nuvolosità accompagnata da temporali, in particolare al Centro-Nord.

Una sfuriata temporalesca potrebbe dunque condizionare anche le giornate di Pasqua e Pasquetta con un clima decisamente variabile in un susseguirsi occhiate di sole e improvvisi rovesci, peraltro del tutto tipici di questa stagione.

L’instabilità dovrebbe continuare anche per il resto della settimana del 25 Aprile. Sulla Lombardia e il nord Italia la tendenza prevalente suggerisce un contesto a tratti instabile, con precipitazioni di poco superiori alla norma, favorite dall'ingresso di correnti nord-atlantiche.

Tuttavia, trattandosi di una previsione a lungo termine, rimane un margine di incertezza legato alla posizione delle figure bariche e alla loro influenza effettiva sullo scenario europeo.