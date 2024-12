Supermercati aperti a Capodanno a Milano e in Lombardia: orari e indirizzi

Milano, 30 dicembre 2024 – Tra calici alzati, delizie gastronomiche e nuovi propositi, scopri quali supermercati saranno operativi durante Capodanno per salvare la tua spesa dell'ultimo minuto. Il Capodanno è l'occasione per brindare, gustare piatti speciali e immaginare un anno pieno di opportunità. Tuttavia, tra i preparativi per il cenone e il pranzo del primo gennaio , è facile dimenticare qualcosa: magari un ingrediente fondamentale per le lenticchie della tradizione. Ma ci sono supermercati aperti il ​​31 dicembre 2024 a Milano e in Lombardia? E l' 1 gennaio 2025 ? Ecco la lista aggiornata con le principali catene di supermercati aperti a Capodanno, per un inizio d'anno perfetto.

Il 31 dicembre tutti i punti vendita Aldi manterranno gli orari standard, mentre il primo gennaio rimarranno chiusi. Per conferma, potete consultare il sito o utilizzare il servizio clienti online.

Gli orari Bennet variano sensibilmente tra i punti vendita: molti supermercati osservano un'apertura speciale il 31 dicembre , ma chiudono l' 1 gennaio . Sempre meglio verificare sul sito gli orari del punto vendita più vicino: Punti Vendita Bennet.

Ogni supermercato e ipermercato di Carrefour Italia adotta orari diversi durante le festività. I punti vendita rimangono aperti il ​​31 dicembre fino alle 19, alcuni apriranno anche il primo gennaio, ma gli orari potrebbero subire variazioni. Gli orari specifici di ciascun punto vendita sono disponibili per la consultazione sul sito: Carrefour.

Conad si impegna a garantire il miglior servizio possibile anche durante le festività. Diversi punti vendita saranno aperti il ​​31 dicembre 2024 , tra cui: a Milano il Conad di via Ruggero Leoncavallo sarà aperto dalle 09:00 - 20:00. In provincia di Milano a Rescaldina, lo Spazio Conad di via Togliatti sarà aperto dalle 8.30 alle 18, stessi orari anche al punto vendita di via Padana Superiore a Vimodrone. A Merate (Lecco) lo Spazio Conad di via Bergamo sarà aperto dalle 8 alle 18.30. Tutti i punti vendita saranno chiusi l'1 gennaio. Per i dettagli sugli orari consultare la sezione dedicata sul sito ufficiale .

I punti vendita Coop saranno chiusi l'1 gennaio , ma alcuni resteranno aperti il ​​31 dicembre . Il consiglio è sempre quello di verificare in anticipo gli orari di apertura online.

La catena Esselunga prevede l'apertura il 31 dicembre 2024 dalle 7:30 alle 20. Tutti i punti vendita resteranno chiusi l' 1 gennaio 2025. Per verificare orari e servizi specifici, consultare il sito ufficiale.

I supermercati Famila saranno aperti in Lombardia con orari ridotti il ​​31 dicembre, qui potete consultare gli orari dell'ultimo giorno dell'anno, e qui le aperture del primo gennaio 2025.

L a catena Il Gigante terrà i negozi aperti domani 31 dicembre 2024, chiusi invece il primo gennaio 2025. Qui potete consultare tutti gli orari delle aperture.

I negozi Iper saranno chiusi in Lombardia l' 1 gennaio 2025 , mentre il 31 dicembre 2024 saranno aperti con orari diversi, qualche esempio:

Iper Milano Portello: aperto dalle 7:00 alle 20.

Iper Il Centro (Arese) : aperto dalle 7:00 alle 19:30.

Mercato del Maestoso (Monza) : aperto dalle 8:00 alle 19.

Montebello della Battaglia (Pavia) : aperto dalle 8:00 alle 19.

Verificare gli orari specifici sul sito ufficiale.

I punti vendita Lidl rimarranno chiusi l'1 gennaio . Per le aperture del 31 dicembre è possibile fare riferimento alla pagina Lidl.it , dove si possono consultare gli orari dei singoli punti vendita.

Il 31 dicembre i supermercati MD saranno aperti con orari ridotti, ad eccezione di quelle situazioni nei centri commerciali, che seguiranno gli orari dei centri stessi. Consultate il sito ufficiale per maggiori dettagli.

I negozi Pam saranno aperti il ​​31 dicembre . Mentre potrebbero essere tutti chiusi il primo gennaio, gli orari sono facilmente verificabili sul sito ufficiale: Pam Panorama.

Il 31 dicembre i Penny Market saranno aperti in tutta la Lombardia dalle 8:00 alle 18:30, alcuni fino alle 19:00. È possibile consultare punto vendita per punto vendita sul sito.