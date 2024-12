Saldi invernali 2025 in Lombardia: date, regole e consigli per gli acquisti

Milano, 27 dicembre 2024 – Con l’arrivo del nuovo anno, torna l’appuntamento con i saldi invernali. Molti negozi e siti online hanno già iniziato ad applicare sconti anticipati, ma la data ufficiale per l’inizio dei saldi è fissata al 4 gennaio 2025. È il momento ideale per concedersi qualche acquisto scontato, approfittando delle promozioni su abbigliamento, calzature, accessori e prodotti tecnologici. Il periodo dei saldi durerà per due mesi esatti come stabilito dalla normativa regionale.

Tutto pronto per l'avvio dei saldi in Lombardia

Le date in Lombardia

In Italia, le date dei saldi variano da regione a regione e sono regolate dalla Riforma del commercio (Art. 15 comma 3 D. Lgs. Bersani n. 114 e ss.). In Lombardia e a Milano, i saldi invernali inizieranno ufficialmente sabato 4 gennaio 2025, il primo giorno feriale antecedente l’Epifania. La durata massima consentita è di 60 giorni, con termine fissato a martedì 4 marzo. Inoltre, per tutelare la trasparenza, è vietato effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi, a partire dal 5 dicembre 2024.

Le regole dei saldi a Milano e in Lombardia

Per garantire un’esperienza di acquisto trasparente e sicura, Regione Lombardia impone alcune regole fondamentali per i commercianti:

Indicazione dei prezzi: è obbligatorio esporre il prezzo iniziale e la percentuale di sconto applicata. L’indicazione del prezzo finale scontato è invece facoltativa, ma consigliata.

Separazione dei prodotti: dli articoli in saldo devono essere chiaramente distinti da quelli a prezzo pieno. In caso contrario, devono essere presenti cartelli esplicativi.

Garanzia sui prodotti difettosi: anche durante i saldi, i consumatori hanno diritto alla sostituzione o al rimborso per prodotti difettosi, previa presentazione dello scontrino, che è quindi da conservare.

Consigli per acquisti sicuri

La raccomandazione principale è sempre quella prestare attenzione per evitare truffe o brutte sorprese. Ecco alcune precauzioni da seguire:

Acquistare da negozi di fiducia: rivolgersi a commercianti conosciuti riduce il rischio di acquistare prodotti di scarsa qualità o non conformi.

Diffidare di sconti esagerati: prezzi troppo bassi potrebbero nascondere merce difettosa o offerte poco trasparenti.

Conservare sempre lo scontrino: è indispensabile per esercitare il diritto di recesso o richiedere il rimborso in caso di prodotti difettosi.

Confrontare le offerte: molto utile l’utilizzo di app o siti di comparazione per verificare che lo sconto applicato sia effettivamente vantaggioso.

Anche quest’anno, la Federazione Moda Italia-Confcommercio e Confcommercio Imprese per l’Italia mettono a disposizione un pratico vademecum con suggerimenti utili per affrontare i saldi invernali in modo consapevole e sicuro. Una guida preziosa per fare acquisti convenienti senza incorrere in spiacevoli sorprese.