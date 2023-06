Supermercati aperti 2 giugno 2023 in Lombardia: ecco quali

Milano, 1 giugno 2023 – Nuova festività in arrivo: il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica e di conseguenza la maggior parte degli esercizi pubblici sarà chiusi. Ma non tutti. Quindi, per i ritardatari o chi si accorgerà di aver dimenticato qualcosa, potrà sempre andare in uno dei supermercati aperti.

Il 2 giugno, i supermercati Aldi resteranno aperti.

Il 2 giugno i punti vendita Bennet saranno aperti.

Carrefour per il 2 giugno non ha dato un’indicazione univoca a minimarket, supermercati e ipermercati. I clienti dovranno cercare sul sito del gruppo il punto vendita richiesto e controllare gli orari di apertura che potrebbero subire modifiche.

I punti vendita Coop e Ipercoop resteranno aperti il 2 giugno.

Nel caso dei supermercati a insegna Conad, essendo una società cooperativa, le aperture ( e gli orari) in occasione delle festività vengono decise singolarmente dai gestori di ciascun punto vendita, ma sul sito internet è possibile avere informazioni sui vari negozi.

Il 2 giugno Esselunga sarà aperta dalle 8 alle 20.

Per i supermercati Eurospin non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo il 2 giugno. Si consiglia eventualmente di chiamare il punto vendita.

La catena Il Gigante avrà i suoi punti vendita in apertura il 2 giugno, eventualmente con orari diversi dal classico continuato 8-20. Sul sito ufficiale, è possibile consultare una sezione dedicata alle aperture straordinarie.

Il 2 giugno, i supermercati Iper saranno aperti con orari normali nella gran parte delle città, altrimenti con aperture in orario speciale. Consultate direttamente il sito per dettagli più precisi.

I supermercati Iperal resteranno aperti il 2 giugno.

I punti vendita Lidl saranno aperti anche il 2 giugno. Dalla app Lidl è possibile consultare gli orari dei singoli punti vendita.

I supermercati MD saranno aperti il 2 giugno, ma gli orari di apertura potrebbero cambiare a seconda del punto vendita. E’ consigliato verificare le informazioni sul sito internet della catena.

I punti Pam Panorama saranno aperti il 2 giugno, con orario variabile in base al punto vendita.

Per i supermercati Penny Market non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo il 2 giugno. Si consiglia eventualmente di chiamare il punto vendita.