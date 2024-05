SuperEnalotto, i numeri ritardatari del 21 maggio: l’estrazione impossibile. Uscirà il 56?

Milano, 13 maggio 2024 – Riparte la caccia al SupeEnalotto con il jackpot che vale 24 milioni e 100mila euro: domani sera, martedì sera 21 maggio, infatti sono in palio per chi dovesse centrare il “6”. Certo non sono i 101 milioni e spicioli vinti a Napoli venerdì 10 maggio ma è comunque un bel bottino.

Ma vediamo quali sono i numeri che vengono estratti con maggior frequenza: 86-6-85-77-81-55.

E in assoluto quali sono i numeri “ritardatari “tra i sei estratti? Ecco i primi sei, con il 56 in pole .

56 manca da 68 concorsi

manca da 68 concorsi 35 manca da 61 concorsi

manca da 61 concorsi 37 manca da 53 concorsi

manca da 53 concorsi 89 manca da 53 concorsi

manca da 53 concorsi 4 manca da 34 concorsi

manca da 34 concorsi 19 manca da 34 concorsi

In assoluto il numero che ha mancato più estrazioni è il 24 rimasto fuori dalla schedina per 127 volte consecutive

E come Superstar quali sono i tre numeri che mancano da più tempo?

18 manca da 428 concorsi

manca da 428 concorsi 87 manca da 376 concorsi

manca da 376 concorsi 90 manca da 273 concorsi

Quindi la combinazione “impossibile” per l’estrazione di martedì 21 maggio è : 56 - 35 – 37 – 89 – 4 – 19 e numero Superstar 18

Ricordatevi sempre di giocare con molta moderazione e che il gioco può creare dipendenza.