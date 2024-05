10eLotto, la fortuna bacia Milano: vinti 40mila euro con un 9

Milano, 20 maggio 2024 – Mentre continua la caccia al jackpot del SuperEnalotto che domani sera 21 maggio vale 24 milioni e 100 euro, la Lombardia si consola con il 10eLotto. La fortuna ha scelto Milano, come riporta Agipronews, vinti 40mila euro in seguito a un “9” abbinato all'estrazione del Lotto di venerdì 17 maggio. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 13,1 milioni di euro, per un totale di 1,5 miliardi da inizio anno. Per chi avesse dei dubbi e volesse controllare i numeri giocati, ecco cosa è uscito sabato 18 maggio

Lotto Ecco i numeri estratti nelle 10 ruote e su quella nazionale

BARI – 77, 62, 67, 60, 4

CAGLIARI – 89, 1, 35, 54, 38

FIRENZE – 84, 58, 25, 64, 57

GENOVA – 53, 25, 66, 59, 23

MILANO – 22, 75, 48, 16, 77

NAPOLI – 81, 41, 42, 67, 39

PALERMO – 19, 63, 57, 43, 5

ROMA – 4, 35, 50, 33, 23

TORINO – 56, 20, 46, 14, 88

VENEZIA – 78, 81, 42, 74, 36

NAZIONALE – 42, 83, 59, 86, 34

10eLotto Ecco i numeri estratti stasera 1 – 4 – 19 – 20 – 22 – 25 – 35 – 41 – 53 – 56

58 – 62 – 63 – 67 – 75 – 77 – 78 – 81 – 84 – 89

NUMERO ORO: 77 DOPPIO ORO: 77, 62