Superenalotto e lotto, i numeri vincenti di oggi martedì 31 ottobre

Nuova settimana, nuova estrazione e stesso obiettivo per milioni di giocatori in tutta Italia: mettersi in tasca il maxi jackpot da 77,3 milioni di euro. Un montepremi in continua crescita visto che ormai sono diverse settimane che nessuno scommettitore centra il tanto agognato 6 o 5+1. Una caccia destinata a continuare visto che, anche oggi, nessuno ha centrato il montepremi: non si registrano infatti ne 6 o 5+1.

Nell’ultimo concorso di sabato, 19 giocatori hanno preso il “5” aggiudicandosi una somma di circa 11 mila euro. L’ultimo colpo grosso risale alla fine della primavera: il 6 giugno 2023 a Teramo, con una schedina da un euro, furono vinti 42,5 milioni.

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI

69 80 3 73 42 54

Numero Jolly: 68

Numero Superstar: 29

LE QUOTE

Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5: 6 totalizzano Euro: 32.785,10

Punti 4: 556 totalizzano Euro: 362,08

Punti 3: 21.519 totalizzano Euro: 28,07

Punti 2: 343.784 totalizzano Euro: 5,44

LE RUOTE DEL LOTTO

BARI 62 43 82 10 14

CAGLIARI 64 34 58 28 89

FIRENZE 87 17 53 89 18

GENOVA 20 79 67 63 76

MILANO 26 37 13 79 53

NAPOLI 62 38 4 61 55

PALERMO 50 33 87 5 52

ROMA 59 28 24 26 15

TORINO 52 47 26 46 86

VENEZIA 45 36 19 87 67

NAZIONALE 14 90 80 6 39

I NUMERI DEL 10 E LOTTO

17 20 26 28 33 34 36 37 38 43 45

47 50 52 59 62 64 79 82 87

NUMERI EXTRA 4 5 10 13 14 18 19 24 46 53 58 61 63 67 89

NUMERO ORO: 62

NUMERO DOPPIO ORO: 62 43

NUMERO GONG: 14