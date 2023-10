Superenalotto e Lotto, i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 27 ottobre

Milano, 27 ottobre 2023 – Nessun "6", nè "5+1 nella estrazione di questa sera con il jackpot che "6" sale a 76 milioni e 300.000 euro.

Centrati però due punti "5", uno a Cicognola, in provincia di Pavia, come riporta agipronews,presso il punto vendita Feffin Giacomo situato in Strada Provinciale 9, e uno a Ripalimosani, in provincia di Campobasso, presso il bar La Taverna del Cortile situato in Via Taverna del Cortile, 9, con i fortunati vincitori che si portano a casa 62.892,16 euro ciascuno. Da segnalare anche quattro "4 Stella" da 38.126 euro l’uno.

L’ultimo colpo grosso risale alla fine della primavera: il 6 giugno 2023 a Teramo, con una schedina da un euro, furono vinti 42,5 milioni.

La combinazione vincente

23 57 40 68 69 49

Numero Jolly 56

Numero SuperStar 56

Le quote

SUPERENALOTTO

Punti 6: 0

Punti 5+: 0

Punti 5: 2 totalizzano Euro: 62.892,16

Punti 4: 342 totalizzano Euro: 381,26

Punti 3: 13.213 totalizzano Euro: 29,36

Punti 2: 216.566 totalizzano Euro: 5,53

SUPERSTAR

Punti 6SB: 0

Punti 5+SB: 0

Punti 5SS: 0

Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 38.126

Punti 3SS: 55 totalizzano Euro: 2.936

Punti 2SS: 1.167 totalizzano Euro: 100

Punti 1SS: 7.483 totalizzano Euro: 10

Punti 0SS: 16.842 totalizzano Euro: 5

L’estrazione del Lotto

BARI 31 54 35 44 57

CAGLIARI 77 13 60 74 42

FIRENZE 43 65 13 38 14

GENOVA 24 30 19 27 22

MILANO 75 43 18 70 02

NAPOLI 62 09 70 63 79

PALERMO 45 74 14 62 09

ROMA 43 48 36 18 35

TORINO 45 66 70 34 86

VENEZIA 21 68 54 64 29

NAZIONALE 43 12 82 55 28

10eLotto - Numeri vincenti:

09 13 19 21 24 30 31 35 43 45

48 54 60 62 65 66 68 74 75 77

NUMERO ORO:31

DOPPIO ORO:31 54

10eLotto

Festa grande in Lombardia grazie al 10eLotto. Nel concorso di giovedì 26 ottobre, come riporta Agipronews, da segnalare tre vincite importanti. La più alta è arrivata a Nembro, in provincia di Bergamo, con un “8 Oro” da 45mila euro in un'estrazione della modalità frequente. Ad Albino (Bergamo) si registra una vincita da 40mila euro grazie a un “8” in un'estrazione frequente. A Milano vinti invece 18.750 euro con un “6 Oro” in un'estrazione frequente.