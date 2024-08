SuperEnalotto, Lotto, 10eLotto: le estrazioni di oggi sabato 31 agosto

E’ pari a 69 milioni di euro il jackpot in palio nell’estrazione del SuperEnalotto di questa sera, sabato 31 agosto, ultimo appuntamento del mese con la Dea Bendata. Come sempre, sono in programma le estrazioni anche di Lotto e 10eLotto.

Come di consueto, seguiremo l’estrazione dei numeri vincenti in tempo reale e, per quanto riguarda il SuperEnalotto, forniremo anche vincitori e quote.

Nemmeno questa sera è stato centrato il ‘6’, così come il ‘5+1’. Il montepremi per il prossimo concorso sale così a 69.900.000,00 euro.

SuperEnalotto

Combinazione vincente: 1 60 20 27 77 41

Numero Jolly: 7

Numero Superstar: 43

Le quote

punti 6: //

punti 5+1: //

punti 5: 6 vincono € 30.419,72

punti 4: 497 vincono € 378,03

punti 3: 21.494 vincono € 26,12

punti 2: 358.770 vincono € 5,00

Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 4SS: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 3SS: 74 totalizzano Euro: 2.612,00

Punti 2SS: 1.407 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 8.563 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 17.728 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 102 totalizzano Euro: 5.100,00

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 15.417 totalizzano Euro: 46.251,00 Vincite WinBox 1: 2.232 totalizzano Euro: 55.800,00

Vincite WinBox 2: 227.044 totalizzano Euro: 461.782,00

Totale vincite Seconda Chance: 15.519

Totale vincite WinBox: 229.276 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 69.900.000,00

Lotto

BARI – 88 20 52 44 64

CAGLIARI – 28 21 22 61 10

FIRENZE – 46 36 17 49 28

GENOVA – 53 69 68 1 43

MILANO – 79 3 19 83 55

NAPOLI – 2 81 65 43 79

PALERMO – 52 1 74 51 80

ROMA – 63 41 15 73 40

TORINO – 84 56 66 87 19

VENEZIA – 19 20 89 34 24

NAZIONALE – 23 25 39 46 53

10eLotto

Combinazione vincente: 01 02 03 19 20 21 22 28 36 41 46 52 53 56 63 69 79 81 84 88

Numero Oro: 88

Numero Doppio Oro: 88 20

Numeri extra: 15 17 43 44 49 51 61 65 66 68 73 74 83 87 89