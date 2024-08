Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi giovedì 29 agosto: numeri vincenti e quote

Milano, 29 agosto 2024 – SuperEnalotto, un jackpot da 68 milioni e 200mila euro in palio per l’estrazione di domani sera, venerdì 30 2024, per chi riuscirà a centrare il 6. Anche questa sera, giovedì 29 agosto, come martedì 27 agosto nessuno ha centrato il bersaglio grosso. L’’ultima sestina vincente da 101 milioni di euro è stata azzeccata il 10 maggio nei Quartieri Spagnoli di Napoli.

Se invece vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare se avete vinto o meno nel nostro archivio storico delle estrazioni.

Ecco la combinazione vincente: 80 46 52 23 5 60

Numero jolly: 79

Numero Superstar: 54

SUPERENALOTTO Punti 6:

Punti 5+:

Punti 5: vincite 7 da 23.751,55 euro ciascuna

Punti 4: vincite 485 da 353,87 euro ciascuna

Punti 3: vincite 19.256 da 26,59 euro ciascuna

Punti 2:vincite 309.140 da 5,12 euro ciascuna

SUPERSTAR

Punti 6SB:

Punti 5+SB:

Punti 5SS:

Punti 4SS: vincita da 35.387 euro

Punti 3SS:vincita da 2.659 euro

Punti 2SS: :vincita da 100 euro

Punti 1SS::vincita da10 euro

Punti 0SS::vincita da 5 euro

BARI – 12 – 29 – 79 - 88 - 68

CAGLIARI – 76 -47 -33- 28- 16

FIRENZE – 17- 3- 12- 50 -63

GENOVA – 16- 17- 6 -30- 55

MILANO – 21- 26 -82- 40 -19

NAPOLI – 56- 39- 20- 72- 7

PALERMO – 22- 82- 51- 38- 68

ROMA – 45- 55 -73- 59 -14

TORINO -10- 14- 68- 11- 83

VENEZIA – 67 -61- 89 -41- 42

NAZIONALE – 47 -42- 31- 60- 59

In grassetto il “numero oro” 10eLotto

Numeri vincenti:

3- 11- 12- 14- 16- 17- 21- 22- 26 -29

39- 45 -47- 55 -56- 61- 67- 76 -79 -82

Numero oro: 12

Doppio oro: 12 - 29

Extra: 6- 20- 28- 30- 33- 38- 40- 50- 51- 59- 68- 72- 73- 88- 89

Ricordatevi sempre di giocare con moderazione e che il gioco può creare dipendenza