Lotto e 10eLotto, due vincite ricche in Lombardia aspettando il SuperEnalotto

Milano, 26 agosto 2024 – Mentre continua la caccia al jackpot del SuperEnalotto che domani sera, martedì 27 agosto 2024 mette in palio 66 milioni e 700mila euro, la Lombardia passa all’incasso nel Lotto e 10eLotto.

Lotto

Festa a Casalbuttano ed Uniti, in provincia di Cremona, grazie al gioco del Lotto. Nel concorso di sabato 24 agosto, come riporta Agipronews, vinti 30.150 euro grazie alla combinazione 13-17-47-74 sulla ruota di Cagliari.

10eLotto

Weekend fortunato a San Giuliano Milanese, in provincia di Milano, grazie al 10eLotto. Nella località lombarda, come riporta Agipronews, vinti 50mila euro grazie a un “9 Oro” in un'estrazione frequente. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 9,9 milioni di euro, per un totale di 2,4 miliardi da inizio anno.

Superenalotto

Se avete qualche dubbio su una schedina potete controllare il nostro archivio, invece se volete applicarvi con “metodo scientifico” sui numeri da giocare per l’estrazione di domani consultate i numeri ritardatari.

