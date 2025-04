Superenalotto e 10eLotto, vincite pesanti in Lombardia: a Cantù un 9 Doppio Oro da 100mila euro

Milano, 2 aprile 2025 - Ancora una volta Lombardia decisamente fortunata al 10eLotto: come riporta Agipronews, la vincita più alta del concorso di martedì 1 aprile è stata infatti realizzata a Cantù, in provincia di Como: 100mila euro grazie a un “9” Doppio Oro centrato in un punto vendita di Via Lombardia. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1 miliardo di euro da inizio anno.

Questi i numeri vincenti del 10eLotto di martedì 1 aprile

Numeri vincenti 10eLotto:

04 13 14 27 29 33 37 42 44 48

51 59 60 61 63 65 73 76 82 88

NUMERO ORO:60

DOPPIO ORO:60 48

Anche il SuperEnalotto premia la Lombardia. Nell'ultimo concorso centrato un “5” da 43.527,94 euro a Busnago, in provincia di Monza e Brianza, presso l'Osteria S.Giuseppe in via Belgioioso, 1.

Questa la combinazione vincente dell’estrazione di martedì 1 aprile

SuperEnalotto: 4-19-32-47-74-81.

Numero Jolly: 10.

Numero Superstar: 90.

L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 Roma. I Il jackpot per il prossimo concorso, domani giovedì 3 aprile, vale 16,9 milioni di euro.

Per quanto riguarda il Lotto, ecco i numeri estratti martedì 1 aprile

BARI 60 48 59 35 50

CAGLIARI 42 63 88 44 90

FIRENZE 33 65 76 01 25

GENOVA 29 82 70 19 43

MILANO 04 73 67 22 85

NAPOLI 65 27 10 06 66

PALERMO 37 13 35 79 85

ROMA 51 14 63 71 89

TORINO 44 04 70 82 51

VENEZIA 61 88 27 82 66

NAZIONALE 15 82 14 18 32

