Lotto e 10eLotto, pioggia di vincite in Lombardia: a Milano centrato un 9 Oro da 50mila euro

Milano, 31 marzo - Lombardia baciata dalla fortuna grazie al 10eLotto e al Lotto.

Nell'estrazione di sabato 29 marzo, come riporta Agipronews, in via Padova a Milano un giocatore si è portato a casa 50mila euro grazie a un 9 “Oro” con una giocata di soli 3 euro nella modalità Frequente .

Il colpo a Milano non è stata il solo in Lombardia dove si segnalano due vincite da 15mila euro ciascuna: una a Verdello, in provincia di Bergamo, in via Giovanni Paolo XXIII, l’altra a Rozzano, in provincia di Milano, in via Isonzo, entrambe con un 7 Doppio Oro.

Infine, a Paitone, in provincia di Brescia, sono stati vinti 12.500 euro.

Il Lotto invece ha premiato a San Gervasio Bresciano, in provincia di Brescia, è stato realizzato un terno da 23.750 euro sulla ruota Nazionale.

L'estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto torna domani sera, martedì 1 aprile. Il Jackpot del Superenalotto ora vale 13,5 milioni di euro. Nell'ultima estrazione un fortunato che ha centrato un “5” da 24.234 euro con una giocata online.

