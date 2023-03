Sofia Goggia scatenata con Lillo a ‘Che tempo che fa’: “Quando scendo sento Celentano”

Il balletto di Sofia Goggia e Lillo a "Che tempo he fa"

Milano – Si è esibita anche in una scatenato balletto insieme a Lillo: Sofia Goggia è stata grande protagonista di “Che tempo che fa” domenica sera su Raitre.

La campionessa di sci bergamasca era uno degli ospiti di punta di Fabio Fazio e non ha tradito le aspettative dei tanti fan, abituati a vederla trionfare sulle piste ma anche protagonista, soprattutto sui social, di divertenti video.

Il “gastric” di Lillo

Goggia si è infatti esibita in una “spettacolare” coreografia con Lillo. Il comico romano ha prima impartito una lezione sui suoi ormai famosi passi di danza (sui quali realizza anche esilaranti tutorial su Instagram), come il famigerato “gastric”, per poi lanciarsi in un balletto di coppia accolto dagli applausi divertiti degli altri ospiti e del pubblico in studio.

Celentano a tutta velocità

La sciatrice ha poi raccontato la sua vita di atleta. "Ogni tanto quando scendo sento nella mia testa alcune canzoni italiane, tipo brani di Celentano o della Vanoni", ha detto la campionessa. "Vorrei diventare una sciatrice migliore, soprattutto nella tecnica e nel controllo. L'importante è partecipare? Non è un mio motto. L'importante è fare sempre il meglio e dare tutto di se stessi. La discesa libera ti permette, facendo le prove, di capire bene i vari tracciati e di costruire i vari passaggi con calma, visualizzandoli anche durante la notte, prima di andare a letto".

Sono paradossale

Sono state mostrate anche le immagini del 2022, l’incidente a Cortina e 24 giorni dopo la vittoria della medaglia d'argento alle Olimpiadi invernali di Pechino. "Sono un po’ paradossale, a volte. Riesco a vincere una gara con la mano rotta e di contro ci sono giornate in cui non riesco a dare tutta me stessa, pur stando bene. La velocità? Senza non potrei vivere. Sopra determinate velocità mi esalto”.