Sofia Goggia, il poker mondiale e le voci su Massimo Giletti: la campionessa sotto i riflettori

Sofia Goggia (foto da Instagram: iamsofiagoggia)

Milano – Il suo momento è arrivato dopo la star di Hollywood Ben Affleck e lo scrittore francese Daniel Pennac: la campionessa di sci Sofia Goggia era ospite questa sera a “Che Tempo che Fa” su Raitre, per un bilancio della stagione appena conclusa e per parlare un po’ di sé.

La stagione del poker

Il 3 marzo scorso – con una gara di anticipo – a Kvitfjell, in Norvegia, Sofia Goggia si è aggiudicata la sua quarta Coppa del Mondo di Discesa Libera. È la terza coppa di specialità consecutiva che la campionessa si mette in bacheca (l’altra se l’era aggiudicata nel 2018). Con il titolo vinto in Norvegia, Sofia è entrata nella stretta cerchia di donne in grado di vincere almeno quattro Coppe del mondo di discesa libera. Un club esclusivo di cui fanno parte miti dello sci come Lindsey Vonn (8), Annemarie Moser-Pröll (7), Renate Götschl (5), Michela Figini (4) e Katja Seizinger (4).

La love story con Giletti

Negli ultimi giorni il nome di Sofia Goggia è stato però sulla bocca di tutti per motivi extra-sportivi. A tenere banco è sta infatti la sua presunta relazione con il giornalista televisivo Massimo Giletti. Voci che non sono mai state smentite direttamente dalla sciatrice. Anzi, una recente intervista al settimanale di gossip ‘Di più’ ha alimentato ulteriormente i sospetti: "Non ho detto che sono single - ha detto Sofia - Ho solo detto che in questo momento della mia vita farei fatica a gestire una relazione stabile. Ma non ho detto che sono single. Sono sempre stata molto riservata, penso che continuerò a mantenere questo profilo e mi chiedo spesso che senso abbia rendere pubblici gli aspetti più privati della propria vita. Detto questo, è inevitabile che con l’esposizione che ho in questo momento ci possano essere delle voci sulla mia vita privata. Io sono e sarò sempre definita per quello che ho fatto nella mia carriera, sugli sci, dalle mie gesta sportive e dalla persona che sono. Non ho bisogno di essere associata al nome di un uomo: sono io che porto la luce”.

Heidi e le montagne

Qualche settimana fa, ospite di Francesca Fagnani a ‘Belve’, lo stesso Massimo Giletti aveva risposto in maniera “sibillina” alle domande sulla sua attuale partner. “Nella mia vita esiste una donna", ha detto l’anchorman nell’intervista. "Possiamo dire che è in pista? – lo aveva incalzato Fagnani – È innamorato anche delle nevi? Delle montagne?”. Risposta scherzosa di Giletti: “Avete capito? Stiamo parlando di Heidi. Io sono cresciuto in montagna, mi trovo molto a mio agio. Amo le montagne”. “Quelle vincenti?", ha chiesto ancora Fagnani. “I perdenti non mi sono mai piaciuti, comunque", la replica finale di Giletti.