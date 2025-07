Pavia, il sindaco Lissia guadagna consenso ma non si crogiola: “Testa bassa e lavorare”

Pavia, 7 luglio 2025 – “Testa bassa e lavorare”: il sindaco di Pavia Michele Lissia commenta così il risultato di Governance poll, ovvero la classifica del gradimento dei sindaci secondo il quale dal 2024 in cui è stato eletto ha guadagnato l'1.6% del consenso e ora si attesta al 52%.

“Direi che siamo stabili - ha commentato il primo cittadino -, segno che l'amministrazione sta lavorando. Siamo sempre sopra il 50% e questo è positivo, dobbiamo essere concentrati in quello che intendiamo realizzare”.

In realtà altre città lombarde hanno fatto registrare performance migliori di quella di Pavia. “Le classifiche sono un indice - ha aggiunto Michele Lissia -. In questo caso ci dicono che dobbiamo continuare ad essere concentrati in quello che vogliamo fare. Il primo e secondo anno sono di semina. Noi abbiamo dovuto rimettere mano alla macchina da un punto di vista organizzativo perché mancavano dei dirigenti, abbiamo trovato una Asm non completa e abbiamo lavorato molto cercando di migliorare la situazione come avevamo promesso in campagna elettorale.

In bilancio abbiamo messo i soldi per la nuova scuola media e quest'anno abbiamo trovato le disponibilità economiche per la piscina di via Folperti. Inoltre abbiamo realizzato tanti eventi, abbiamo consolidato la Milano-Sanremo e pensato a due CorriPavia.

Certo non sono mancate le sorprese. Dopo 20 giorni abbiamo dovuto chiudere il ponte di via Ludovico il Moro e non avremmo mai pensato di doverlo fare. Ora i cittadini stanno organizzando il primo compleanno del ponte che non c’è e fanno bene a spronare l’amministrazione che a sua volta cerca di sollecitare la parte dirigenziale e di realizzare quello che ha promesso”.