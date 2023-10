Simone Mattarelli trovato impiccato in un'azienda: la Procura non riapre le indagini Il 28enne di Lentate sul Seveso venne trovato all'interno di una ditta di Origgio il 3 gennaio 2021 dopo che nella notte, alla guida di un'auto, non si era fermato all'alt dei carabinieri ed era stato lungamente inseguito