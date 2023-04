Scontro tra due auto sulla via Emilia di San Martino in Strada: quattro feriti

San Martino in Strada (Lodi), 14 aprile 2013_Schianto tra due auto, traffico paralizzato e quattro feriti. La sera del 14 aprile 2023 due auto si sono scontrate a San Martino in Strada e in parte distrutte. L'incidente è avvenuto sulla via Emilia strada statale 9, all'altezza dell'incrocio con la strada provinciale 26. La macchina dei soccorsi si è arrivata subito con diversi mezzi e pattuglie. A bordo dei veicoli coinvolti nell'impatto, in tutto, c'erano quattro persone, tre che viaggiavano insieme e il conducente dell'altra autovettura. E tutti, per il rovinoso sconto, hanno accusato vari ferite e traumi di diversa gravità.

Le vetture e la zona interessata dall'accaduto sono state messe in sicurezza dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, arrivati in posto con un carro fiamma. Mentre i carabinieri e la polizia gestivano la viabilità, bloccata per consentire i soccorsi e cercavano di ricostruire la dinamica (tramite i rilievi di rito e le testimonianze), i feriti sono stati presi in cura dal 118 e accompagnati in ospedale per i dovuti accertamenti. Paola Arensi