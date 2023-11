Sciopero treni di venerdì 1 dicembre in Lombardia: orari, fasce di garanzia, treni garantiti

Milano, 30 novembre 2023 – Sciopero-bis a stretto giro di posta. Terminata alle 17 la prima agitazione quattro ore dopo, alle 21 di questa sera, inizierà la seconda, che durerà 24 ore, fino alle 21 di domani, venerdì 1 dicembre.

Uguali anche le motivazioni: i lavoratori delle ferrovie incrociano le braccia a seguito dell’incidente avvenuto martedì scorso sulla linea Taranto-Sibari-Catanzaro, che ha provocato la morte di due persone. I dipendenti delle aziende trasporto lamentano carenze e mancanze sul fronte delle sicurezza e dell’incolumità dei lavoratori.

Stazione Centrale a Milano: secondo sciopero nel giro di poche ore

I dettagli

Il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale (il Malpensa Express), si legge sul sito di Trenord, potranno subire variazioni e cancellazioni.

Saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei servizi minimi garantiti. A questi si aggiungono due eurocity da/per Vienna e Monaco operati da Trenord: l’EC83 in partenza da Monaco alle 9.34 e con arrivo a Rimini alle 17.33 e il “gemello” EC84 in partenza da Rimini alle 10.34 con arrivo a Monaco alle 18.27.

Inoltre, sempre sul sito di Trenord, si legge che arriveranno a termine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22.

Gli avvisi

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.trenord.it e seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in real time tramite la app ufficiale dell’azienda regionale di trasporti.

Potranno verificarsi ripercussioni immediatamente dopo la conclusione dello sciopero. Per questo da Trenord arriva l'invito a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor. ­