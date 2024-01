Sciopero Atm e Trenord oggi 24 gennaio a Milano e in Lombardia: la diretta

Milano, 24 gennaio 2024 – Il primo sciopero del 2024 dei mezzi pubblici sta per iniziare. Quella di oggi, infatti, potrebbe essere una giornata complicata per i pendolari della Lombardia a causa dello sciopero nazionale dei trasporti che coinvolgerà anche Trenord, e l’Azienza trasporti milanese (Atm) e Movibus, proclamato dalle sigle Usb Lavoro Privato e Al Cobas. A rischio c’è la circolazione di treni, tram e autobus ma anche la viabilità stradale potrebbe subire rallentamenti a causa del maggiore afflusso di automobili.

Atm

Sono previste comunque fasce di garanzia: per Atm lo sciopero sarà possibile dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 fino al termine del servizio, con fasce di garanzia dall’inizio del servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. I disagi riguarderanno anche la funicolare Como-Brunate, gestita dall'azienda milanese: lì lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle le 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30, fino al termine del servizio.

Trenord

Per quanto riguarda Trenord – che non sciopera direttamente ma è coinvolto dalla protesta dei lavoratori dell’infrastruttura FerrovieNord – le fasce orarie di garanzia andranno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per quanto riguarda le linee interessate, saranno solo quelle i cui treni circolano su rete FerrovieNord (Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago/Novara Nord/Laveno/Varese, S3 Milano Cadorna – Saronno, S4 Milano Cadorna - Camnago L. Brescia/Iseo – Edolo). Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto - Bellinzona (in caso di cancellazione della corsa saranno istituiti bus sostitutivi).