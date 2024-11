Sciopero Atm 8 novembre 2024: orari e fasce di garanzia per metro, autobus e tram. A rischio anche i treni

Milano, 7 novembre 2024 – Venerdì nero per pendolari e viaggiatori: a pochi giorni da uno sciopero generale e da uno sciopero ferroviario, domani, 8 novembre, ci sarà lo sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore, proclamato a livello nazionale i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Ma, contrariamente a quanto era stato in un primo tempo annunciato dai promotori, saranno comunque mantenute delle fasce di garanzia. Al centro dell'agitazione, il rinnovo del contratto collettivo nazionale. Ecco tutte le informazioni per qunto riguarda Milano e la Lombardia.

All’agitazione nazionale aderiranno anche i lavoratori Atm e, di conseguenza, si fermeranno metropolitane, autobus, tram e filobus.

METROPOLITANA – Il servizio delle linee M1, M2, M3, M5 e quello della tratta M4 San Cristoforo-San Babila sarà garantito fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Sulla tratta M4 San Babila-Linate sarà invece regolarmente garantito per tutta la giornata, come spiegato sul sito dell’Azienda trasporti milanesi.

BUS, TRAM E FILOBUS – Per quanto riguarda i mezzi di superficie, bus, tram e filobus saranno operativi solo su alcune linee e in determinati orari: in particolare, il servizio delle linee 2, 3, 4, 9, 10, 12, 24, 45, 54, 56, 57, 58, 60, 74, 81, 90, 91, 95 e 98 sarà garantito fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Su tutte le altre linee non sarà invece garantito.

Nei giorni scorsi sui canali social della Filt Cgil milanese e nazionale è stato pubblicato un messaggio indirizzato a “cittadini, lavoratori e lavoratrici, studenti e studentesse e utenti del trasporto pubblico” in cui i promotori dello sciopero hanno lanciato un appello chiedendo comprensione: “Scusate per il disagio che vi arrechiamo".

Previsti disagi anche per i viaggiatori che utilizzano la funicolare Como-Brunate, gestita da Atm: lì il servizio sarà garantito solo fino alle 8.30.

Iniziative a protezione dell’utenza in alcune fasce orarie sono previste anche per quanto riguarda il trasporto pubblico in altre città. È il caso di Bergamo, dove ATB e TEB hanno comunicato che per l’intera giornata i servizi di trasporto pubblico locale saranno limitati a quelli assolutamente indispensabili, da effettuarsi durante le fasce minime di garanzia (dalle ore 6.15 alle ore 9.15 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30) con particolare attenzione ai servizi utilizzati dagli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Limitatamente alla tratta Aeroporto-Stazione della Linea 1 il servizio verrà svolto per l’intera giornata, seppur in forma ridotta. Il servizio di entrambe le funicolari (Città e San Vigilio) è sospeso per l’intera giornata.

Le corse garantite da ATB consorzio:

A causa dello sciopero, anche il trasporto pubblico di Brescia (autobus e metropolitana) e Desenzano del Garda potrà subire variazioni e riduzioni di servizio.

AUTOBUS – Per quanto riguarda gli autobus, non sono previste fasce di garanzia, pertanto lo sciopero interesserà l’intera giornata.

METROPOLITANA – Per quanto riguarda la metro, il servizio è garantito dalle 6 alle 9 e dalle 11.30 alle 14.30: oltre queste fasce orarie non sono garantite le partenze dai capilinea.

A causa dello sciopero, a Varese, il servizio di trasporto pubblico locale sarà garantito esclusivamente per alcune corse specifiche. Altre non sono garantite. Biglietterie e uffici potrebbero risultare chiusi per l’intera giornata.

Corse garantite servizio urbano

Corse garantite servizio extra urbano

Allo sciopero nazionale di venerdì 8 novembre si aggiunge il personale del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord, il servizio ferroviario potrà subire cancellazioni e variazioni su alcune linee. L’agitazione non coinvolge il personale di Trenord.

In attuazione di quanto previsto dalle modalità di sciopero, sulle linee su rete Ferrovienord viaggeranno i treni con partenza dalla stazione di origine tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21, indipendentemente dall’orario di arrivo alla destinazione finale. Sulle linee “miste”, viaggeranno i treni che hanno origine su rete Rfi circoleranno fine a fine corsa se transitano negli orari 6 - 9 e 18 - 21 dalle stazioni di cambio rete Milano Bovisa e Seregno.

TRENI A RISCHIO Potrebbero essere interessati i treni circolanti esclusivamente su rete Ferrovienord: Milano Cadorna – Canzo/Asso, Milano Cadorna - Como Lago, Milano Cadorna - Novara Nord, Milano Cadorna - Laveno/Varese, S3 Milano Cadorna – Saronno, S4 Milano Cadorna - Camnago L., Brescia/Iseo – Edolo.

Non sono coinvolti i treni circolanti unicamente sulla rete ferroviaria RFI, ma saranno possibili ripercussioni sulle seguenti linee a gestione mista: S1 Saronno – Milano Passante – Lodi; S2 Milano Rogoredo – Seveso; S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate; S12 Milano Bovisa – Melegnano; S13 Melegnano/Milano Bovisa – Pavia.

TRENI AEROPORTO – Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi - Malpensa Aeroporto e S50 Malpensa Aeroporto - Bellinzona.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.