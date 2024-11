Gorgonzola Dop, immancabile sulla tavola delle feste a Natale: otto piatti speciali

La leggenda narra che a “inventare” il formaggio Gorgonzola fu un casaro dell’omonimo paesino alle porte di Milano. Oggi il Gorgonzola viene prodotto in massima parte a Novara, che dal 1970 è anche sede del suo Consorzio di Tutela, ma non solo. Forse non tutti sanno che solo il latte appena munto proveniente dagli allevamenti bovini delle province di Novara, Vercelli, Cuneo, Biella, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milamo, Monza, Pavia e Varese, Verbano-Cusio-Ossola e il territorio di Casale Monferrato può essere utilizzato per produrre il formaggio Gorgonzola conferendogli la denominazione d’origine protetta. Il legame che lega il Gorgonzola Dop al suo territorio d’origine è, dunque, indissolubile.

Il Gorgonzola Dop è tra i pochi prodotti caseari italiani che si presta sia ad essere degustato in purezza, svelando il suo gusto inconfondibile, sia ad essere utilizzato in mille diverse preparazioni, dall’antipasto al dolce, grazie alla sua estrema versatilità. Ecco otto piatti speciali per portare in tavola tutto il gusto del Gorgonzola Dop anche durante le feste di Natale e Capodanno, suggeriti dal Consorzio: due primi piatti raffinati e di facile realizzazione, due secondi a base di pesce che possono essere preparati e impiattati in anticipo e, infine, due originali dessert.