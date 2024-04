Qn Distretti, un viaggio nel futuro del design con i protagonisti del settore

In occasione del Salone del Mobile, i protagonisti del settore si danno appuntamento, mercoledì 17 aprile alle 18, nella sede di Assolombarda a Milano (via Pantano 9) per il convegno “Design d’impresa. Tradizione e futuro” organizzato da “Qn Economia“ in collaborazione con Gruppo Generali, Casartigiani, Assolombarda e Luiss School of Government.

L’evento, supportato da Porta Venezia Design District, rientra nel programma del Fuorisalone e vuole raccontare, attraverso un faccia a faccia con il mondo dell’impresa e gli interpreti del Made in Italy, il momento di transizione del settore tra necessità di valorizzare la tradizione dell’artigianalità più amata nel mondo e quella di inventare il futuro.

Durante il convegno Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! , Armando Stella, vicedirettore de Il Giorno e Sandro Neri, responsabile di “Qn Economia“, incontreranno gli esperti del settore che condivideranno insights strategici, best practice e soluzioni per promuovere la crescita e la resilienza del comparto.

Dopo il saluto di benvenuto di Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, e Attilio Fontana, presidente della Lombardia, Agnese Pini incontrerà Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo, Moda e Design, e Regina De Albertis, presidente di Assimpredil Ance, per parlare dell’importanza del sostegno delle Istituzioni al settore.

Claudia Bugno, Senior Fellow della Luiss School, e Stefania Saini, Centro Studi Assolombarda, moderate da Armando Stella, approfondiranno invece scenari e sfide per il Made in Italy. Due i panel che concluderanno i lavori. Il primo, sul tema della formazione, sarà condotto da Agnese Pini, che incontrerà Luciano Caspani (presidente Gruppo Design e Arredo Assolombarda), Mariano Chernicoff (Scuola del Design del Politecnico) e Luigi Mettica (direttore della filiera formativa Legno-Arredo all’Artwood Academy). Nel secondo si parlerà di Made in Italy e internazionalizzazione: Sandro Neri intervisterà Alessio Elli (founder e ceo di Elli) e Paolo Riccò (Production Director Passoni Titanio).

Clicca qui per prenotare gratuitamente il tuo posto.