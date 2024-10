Omicidio di Rozzano, lacrime e fiori in ricordo di Manuel

Rozzano, 12 ottobre 2024 - Un viavai di conoscenti amici e semplici cittadini è in corso da questa mattina sul luogo dove è stato ammazzato Manuel Mastrapasqua, il trentunenne rozzanese che stava tornando da lavoro la notte di giovedì quando poco dopo le 2 è stato aggredito e colpito mortalmente con un coltello per quella che appare, al momento, un rapina. Mazzi di fiori e bigliettini sono stati depositati vicino al palo di fronte alla fermata del tram.

Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano alle tre di notte, una morte tragica e assurda

Quella fermata del tram dal quale verosimilmente era sceso poco prima di essere ammazzato. La mamma di una amica che lascia un mazzo di fiori ci racconta: “Era un bravissimo ragazzo amico di mia figlia. So che quando aveva tempo libero faceva anche volontariato e andava ad aiutare gli anziani nei centri e nelle Rsa”.

Anche in via Lillà, dove Manuel viveva con mamma e fratello è un via vai di gente ma i familiari sono chiusi nel loro dolore.

Le indagini

Proseguono le indagini a tutto campo: gli inquirenti stanno visionando le immagini di tutti gli impianti di videosorveglianza presenti lungo quel tratto di strada che attraversa mezza Milano e che il magazziniere percorreva per tornare a casa da lavoro. In particolare sono al vaglio degli inquirenti le telecamere intorno al luogo del delitto che potrebbero aver catturato l'aggressore in fuga.