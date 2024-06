Roberta Guaineri, in Sant’Ambrogio l’addio all’ex assessora di Milano

Milano, 26 giugno 2024 – L’ultimo saluto all’ex assessore del Comune di Milano, Roberta Guaineri, si terranno venerdì alle 11 nella Basilica di Sant’Ambrogio. Morta lunedì a 57 anni, l’ex assessore del Comune di Milano allo Sport e al Turismo Roberta Guaineri. Fatale un malore durante una vacanza a Carloforte, in Sardegna. Aveva problemi di salute, la sua volontà era di tornare a Milano, la corsa all’aeroporto di Cagliari. Quel volo, però, è partito senza di lei. È morta nell’ospedale di Cagliari.

La biografia

La Guaineri, assessore nella prima Giunta Sala, grande appassionata di sport, era avvocata. Dopo la maturità mlassica al Liceo Zaccaria di Milano, nel ’91 la laurea a pieni voti in Giurisprudenza alla Statale di Milano, con tesi in Diritto Penale Commerciale, poi l’ingresso nel prestigioso studio legale Nctm. Sposata con l’avvocato Alberto Toffoletto, titolare di uno dei più importanti studi di diritto commerciale in Italia e nel mondo.

L’impegno

Guaineri ha giocato un ruolo primario nell’assegnazione dei Giochi invernali Milano Cortina. Lo ha ricordato, a poche ore dalla morte dell’ex assessora milanese, il presidente del Coni Giovanni Malagò: “La notizia della sua morte ci ha lasciato, oltre che senza parole, senza fiato. Sarò il primo a pensare qualcosa per ricordarla, perché la riconoscenza per quanto ha fatto non è mai abbastanza. È stata fondamentale, indispensabile nel preparare la candidatura vincente per i Giochi di Milano-Cortina”. E anche il sindaco Giuseppe Sala l’ha ricordata: “Ho perso un’amica adorata”.