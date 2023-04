Robecco, wurstel con viti per uccidere i cani: allarme nel parco di Cascinazza

Robecco sul Naviglio (Milano), 6 aprile 2023 – E’ allarme nella frazione di Cascinazza a Robecco sul Naviglio. Alcuni frequentatori del parco di via Martiri delle Foibe hanno trovato dei wurstel con delle viti dentro. Piazzati appositamente affinché potessero essere ingoiati dai cani.

Il parco è frequentato da parecchi possessori di animali che portano i cani a fare una passeggiata. Una donna è riuscita a strappare dalla bocca del suo cane una polpetta, fortunatamente appena in tempo.

"Ho presentato denuncia alla Polizia locale – ha spiegato la donna – a Cascinazza siamo tutti in allarme per un fatto che è intollerabile e che mette in pericolo non soltanto i cani, ma anche i bambini che si recano al parco per giocare”.

Le indagini della Polizia locale sono cominciate appena partita la prima segnalazione. Sono state posizionate anche delle fototrappole in modo da poter individuare movimenti sospetti anche in orario notturno. Da capire anche per quale motivo qualcuno voglia creare scompiglio in frazione cercando la morte dei cani.