Risse in stazione: botte da orbi a Canegrate e Legnano

Non c'è pace per la stazione di Canegrate teatro ancora una volta di una rissa fra giovani stranieri. Questa volta a darsela di santa ragione per motivi futilino stati due ragazzi ventenni sudamericani. Un episodio accaduto intorno alle 16.30 di lunedì a pochi metri dalla fermata ferroviaria di via Volontari della Libertà. Due persone completamente ubriache che pare non siano nuove a questo genere di risse. Un 22enne è rimasto ferito leggermente ed è stato portato all’ospedale legnanese per le cure. Il tutto è accaduto durante la festa del paese.

A Legnano in piazza Butti nei pressi della stazione, lunedì notte è stato ferito un 32 enne, aggredito da un gruppo di persone. L'uomo, soccorso dai paramedici, è stato portato all’ospedale da un’ambulanza della Croce Rossa. Su entrambe le vicende indagano i carabinieri.