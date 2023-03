Quintali di droga nascosti tra cipolle e patate nell’Oltrepo Pavese

La droga trovata sul camion dai carabinieri di Stradella

Redavalle (Pavia) – Sotto cipolle e patate avevano nascosto 1.250 chili di hashish caricati su un autoarticolato arrivato dalla Spagna a Redavalle, in Oltrepo Pavese. Ieri notte i carabinieri di Stradella hanno arrestato in flagranza di reato tre persone: un 34enne e un 31enne di nazionalità marocchina, e un 24enne di origine marocchina e nazionalità italiana. L'accusa per tutti e tre è detenzione ai fini di spaccio in concorso di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata portata a termine ieri notte dopo mesi di indagini. A questi se ne aggiungono altri 125 kg. che erano stati sequestrati nelle scorse settimane in un'abitazione di Rea (Pavia). A scoprirlo sono stati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Stradella (Pavia), in un'indagine che ha portato al ritrovamento, nell'appartamento di Rea affittato da uno dei tre e utilizzato come deposito, altri 125 chili di hashish oltre a 1,4 chili di cocaina e 50mila euro in contanti.

Visto il quantitativo, l’uomo ha avuto la necessità di trovare un altro luogo idoneo per lo "stoccaggio" dello stupefacente e ha trovato un capannone nella zona industriale di Redavalle dove i carabinieri hanno visto entrare il camion proveniente dalla Spagna carico di droga e pronto per essere venduto a Piacenza, Bologna, Monza Brianza, Vicenza, Verona ed Alessandria, che è stata sequestrato. La sostanza stupefacente ha un valore di vendita al dettaglio stimato in circa 11 milioni di euro