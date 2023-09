Primo giorno di scuola in Lombardia, suona la campanella: eventi e celebrazioni

Milano, 12 settembre 2023 – Le vacanze per gli studenti lombardi sono definitivamente terminate. Questa mattina è suonata ufficialmente la prima campanella, anche se in alcuni istituti, sfruttando le possibilità concesse dall’autonomia, l’inizio delle lezioni è stato anticipato a ieri, lunedì 11 settembre, o addirittura alla settimana precedente.

Gli studenti della scuola Vivaio al "debutto" nella sede di via D'Annunzio (Salmoirago)

Effetto calo demografico

Gli allievi delle scuole milanesi, dalla scuola dell’infanzia alle secondarie, sono un milione e 300mila, un milione e 100mila frequentano istituti statali, mentre 200mila hanno scelto l’istruzione paritaria.

L’effetto del calo demografico è nelle cifre: rispetto all’anno scorso c’è stata una “emorragia” di 10mila iscritti, dato che aumenta a 32mila in meno se il confronto viene effettuato nel 2021. La diminuzione più marcata riguarda scuola dell’infanzia ed elementari: in tre anni si sono persi quasi 20mila allievi.

Governo in visita

Due esponenti del governo Meloni hanno fatto tappa a Milano in questi giorni, con intenzioni differenti. Ieri il ministro Giuseppe Valditara a Palazzo Lombardia ha incontrato l'assessore regionale alla Casa Paolo Franco. Sul tavolo il tema del piano casa per il personale scolastico. “Ho avviato oggi un confronto proficuo con Regione Lombardia – ha scritto il ministro in una nota - il progetto per il personale della scuola, che ho lanciato alcuni mesi fa, compie un passo avanti importante. L'obiettivo è dare risposte concrete al disagio abitativo di chi lavora per i nostri giovani"

A Milano anche il sottosegretario Paola Frassinetti, storica esponente cittadini di Fratelli d’Italia. Questa mattina ha partecipato alla celebrazioni per l’inizio dell’anno alla scuola primaria "Locatelli", dove è stata allieva, incontrando il dirigente scolastico Antonio Peri, gli alunni, i docenti e il personale scolastico.

Successivamente si è trasferita al comprensivo Riccardo Massa, dove ha presenziato a una seconda cerimonia di “apertura” insieme al governatore Attilio Fontana, all’assessore regionale regionale all'Istruzione, Simona Tironi, al vicesindaco e assessore all'Istruzione del Comune di Milano, Anna Scavuzzo, al direttore regionale Usr per la Lombardia, Luciana Volta e alla dirigente scolastica, Milena Piscozzo.