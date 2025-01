Pnrr, conto alla rovescia: 40mila cantieri avviati e un maxi-spesa da 19 miliardi

Milano – È iniziato il countdown per i progetti finanziati con i fondi del Pnrr, che deve chiudersi entro il 2026. Quasi una Finanziaria per la Lombardia dove tra interventi grandi e piccoli l’elenco è lungo e conta ben 40.533 cantieri, alcuni dei quali invisibili perché in molti casi gli interventi sono immateriali, per un totale di oltre 19 miliardi che saranno spesi entro i confini della nostra regione. La maggior parte dei fondi, 6,5 miliardi di euro, sono destinati a progetti nell’ambito della transizione ecologica, il cosiddetto ‘green deal’ che in Lombardia prevede 15.581 interventi. Poi ci sono le infrastrutture, nuove strade e ferrovie, una trentina di progetti in tutto ai quali sono stati destinati 3,4 miliardi di euro e la ricerca di 10.139 progetti e 3,7 miliardi investiti. Seguono la salute con 2,08 miliardi, la digitalizzazione e l’innovazione con 12.287 interventi e 1,3 miliardi di euro, l’inclusione e la coesione con 1.507 progetti e 1,9 miliardi e il RePower EU per porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili con 117 milioni di euro.

Una risorsa il Pnrr alla quale hanno attinto tutte le province e quasi tutti i comuni lombardi con Milano che fa la parte del leone con 8.446 interventi e finanziamenti per 4,2 miliardi di euro, seguono Brescia con 7.224 interventi e 1,8 miliardi e Bergamo 4.731 progetti e 1,1 miliardi. Fanalino di coda Lecco e Sondrio, la prima con 1.335 interventi e 276 milioni di euro di contributi e la seconda con 1.284 progetti e 327 milioni. A questi vanno aggiunti altri 1.480 progetti di ambito provinciale o regionale, grazie ai quali verranno realizzate le infrastrutture non solo fisiche che ci permetteranno di diventare più competitivi nei prossimi anni, ai quali sono destinati oltre 7,3 miliardi di euro.

Nel caso del Pnrr però i fondi non basta chiederli, bisogna anche essere capaci di spenderli e in questo caso la classifica è ben diversa: la più brava è la provincia di Brescia con il 66% dell’avanzamento, in pratica sei progetti su dieci sono giunti a conclusione, sul podio anche Varese e Lodi con il 64%, tallonate da Como e Bergamo con il 63%. in generale lo stato di attuazione delle opere in Lombardia è buono, grandi cantieri compresi, ma per arrivare in tempo sarà necessario mettersi a correre da qui ai prossimi mesi. Una raccomandazione che vale in particolare per Milano dove la percentuale di avanzamento è del 40%.