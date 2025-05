Play Party, le coppie e il nuovo concetto di fedeltà

La fedeltà in una coppia? Secondo Wyylde - la piattaforma per adulti da 20 anni leader del settore in Europa - molte persone hanno ridefinito questo concetto, complice la nuova tendenza di Play Party e Sex Party. Si tratta di eventi dove le persone si incontrano, magari indossando outfit divertenti, e trascorrono una serata avvolti da un alone di mistero.

Appuntamenti scelti per esplorare nuove sfaccettature della propria sessualità e per rafforzare la complicità in una coppia. Studi qualitativi indicano che il desiderio di novità e di realizzazione di fantasie erotiche è la motivazione più ricorrente.

Nelle relazioni consensualmente non monogame, l’infedeltà è ridefinita come violazione della fiducia, non come atto sessuale in sé. Ogni incontro extra-coppia avviene sotto accordi trasparenti e negoziati; pertanto non viene vissuto come “tradimento” finché si rispettano i confini stabiliti. Questa percezione è confermata da indagini che evidenziano come molte persone affermino che partecipare a questi party ha in realtà rafforzato il loro legame di coppia, aumentando comunicazione e onestà.

“La percezione comune tra le coppie che li frequentano è che non vi sia infedeltà vera finché ogni atto sessuale è approvato da entrambi. Secondo alcuni, frequentare questi eventi può prevenire il tradimento: stabilendo un patto trasparente, coppie e partner vivono un’aperta complicità in cui fiducia e divertimento reciproco sono fondamentali”, afferma Elisabetta Gennaro, psicologa clinica e sessuologa .