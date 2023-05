Pieve Emanuele, scontri fra lavoratori alla Coop: feriti due facchini, un uomo e una donna

di Massimiliano Saggese, Pieve Emanuele (Milano) 8 maggio 2023 - Cresce la tensione al centro merci della Coop di via Berlinguer a Pieve. Due lavoratori una donna di 34 anni e un uomo 33 sono rimasti feriti in maniera lieve durante gli scontri avvenuti questa mattina fra una parte di lavoratori della Clo vicini alla cooperativa che ha in appalto i servizi di facchinaggio della Coop e gli operai iscritti a Cisl e Si Cobas.

Dopo gli spari intimidatori esplosi la prima notte di protesta questa mattina sono stati aggrediti e picchiati alcuni operai e qualcuno ha lanciato spray (pare al peperoncino). Sul posto è intervenuta una ambulanza che ha prestato le prime cure ai due lavoratori feriti. Massiccio ora lo spiegamento delle forze dell'ordine con carabinieri e digos pronti ad intervenire per fare ripartire le attività della Coop.

I lavoratori da 5 giorni bloccano, a tratti, l'ingresso e l'uscita delle merci. La protesta è nata dal fatto che dopo anni ci sono ancora lavoratori sotto pagati e viene chiesto il buono pasto ormai presenti in tutte le realtà analoghe.