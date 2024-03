Milano, supermercati chiusi a Pasqua e Pasquetta 2024: chi tiene aperto e gli orari

Milano, 29 marzo 2024 – Per Pasqua è meglio fare la spesa entro sabato 30 marzo 2024. Domenica 31 marzo, giorno in cui cade la Pasqua quest’anno, infatti, la maggior parte dei supermercati, anche quelli della grande distribuzione, saranno chiusi. L'apertura straordinaria, se così si può chiamare, sarà invece quella di lunedì 1 aprile, giorno festivo di Pasquetta, in cui molti centri saranno aperti con orario normale, per consentire di effettuare la spesa.

In particolare per il giorno di Pasqua, nella maggior parte dei casi, i negozi all'interno dei centri commerciali saranno chiusi mentre alcuni dei punti vendita che garantiscono la consegna di piatti pronti, pane, dolciumi e prodotti freschi apriranno solo al mattino per le consegne.

In generale le grandi catene demandano al centro la decisione di aperture e chiusure per cui è bene controllare online gli orari del supermercato in cui si intende recarsi. Ma cerchiamo comunque di fornire alcune indicazioni utili di cui c’è riscontro.

Il Gigante Supermercati e Ipermercati: gli orari

Senza rimandare al controllo di ogni singolo negozio di cui bisogna poi trovare la pagina e gli orari, pubblica infatti il calendario delle festività con i relativi orari di apertura e chiusura di tutti i punti vendita.

Domenica 31 marzo, giorno di Pasqua, la maggior parte dei punti vendita de Il Gigante saranno aperti solo al mattino dalle 8.00 alle 13.00 per l'ultima spesa o il ritiro dei prodotti freschi al banco.

Fanno eccezione, saranno dunque chiusi, i supermercati di Cinisello Balsamo, via Aquileia, Curtatone presso il Centro Commerciale I Quattro Venti a Mantova, Erbusco al Centro Commerciale Le Porte Franche di Viale Martiri della Libertà, Melegnano in via Giardino, Oggiona in via Volta, Sesto San Giovanni in via Monti e anche in via Marx, (è aperto invece in viale Marelli).

Il primo aprile, giorno di Pasquetta, saranno chiusi i centri Il Gigante di Bergamo, Biandronno Centro Valle Intelvi, Cinisello Balsamo via Aquileia, Lissone via Gioberti, Melegnano, Monza, Rho, Sesto San Giovanni via Monti e via Marx.

Sempre a Pasquetta saranno aperti con orario ridotto dalle 8.30 alle 13 i centri di Albino, Bottanuco, Canegrate, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Chivasso, Cornaredo, Gaglianico, Lissone via Martiri della Libertà, Milano Lorenteggio, Oggiona, Paderno Dugnano sia via Erba sia via Nenni, Porto Ceresio, Rozzano, Senago, Sesto San Giovanni via Grandi, e via Morelli.

Tutti gli altri presenti in Lombardia sono aperti con orario che va dalle 8.30 fino alle 19 oppure alle 20.

Esselunga: gli orari

La maggior parte dei punti vendita Esselunga sarà chiusa domenica 31 marzo con l'apertura straordinaria invece lunedì di Pasquetta dalle 8.00 alle 20.00. Non mancano però le aperture con orari differenziati. Necessaria la verifica.

Famila: gli orari

Anche il supermercato Famila si preoccupa di informare al meglio su aperture e chiusure straordinarie nei giorni festivi.

Domenica 31 marzo i Famila della Lombardia sono tutti chiusi fatta eccezione per quello di Canzo aperto dalle 9.00 alle 13.00.

Lunedì 1 aprile giorno di Pasquetta, invece i negozi Famila sono aperti al mattino dalle 9:00 alle 13:00 fatta eccezione per l'apertura dalle 8.00 alle 20.00 di Lonato.

Bennet: gli orari

Centri chiusi la domenica 31 marzo giorno di Pasqua, aperti lunedì 1 aprile, giorno festivo di Pasquetta, con orario normale. Necessaria però la verifica.

Aldi: gli orari

Punti vendita chiusi domenica 31 marzo e regolarmente aperti lunedì di Pasquetta. Necessaria però la verifica.

Coop: gli orari

I supermercati Coop chiudono in via straordinaria domenica ma aprono lunedì 1 aprile. Necessaria però la verifica.

Conad: gli orari

Buona parte dei centri sono aperti domenica di Pasqua ed anche lunedì di Pasquetta, con orari ridotti. Necessario verificare per singolo punto vendita. Il Conad City di Viale Montenero a Milano ad esempio è aperto con orario normale dalle 9.00 alle 21.00 domenica mentre fa orario ridotto dalle 8.00 alle 13.00 il lunedì.

Lidl e Iper: gli orari

Alcune catene come Lidl e Iper risultano chiuse domenica e aperte lunedì di Pasqua. È opportuno però sempre controllare in maniera specifica il proprio negozio di riferimento.