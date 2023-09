Orzinuovi: moto si schianta contro furgone e s’incendia. Muore centauro

Orzinuovi, 29 settembre 2023 - Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di venerdì 29 settembre in territorio comunale di Orzinuovi (Brescia). Un trentunenne motociclista di Soncino (Vremona) è morto dopo essersi schiantato contro un furgone. L’incidente si è verificato poco dopo le 16 lungo la Provinciale Due che collega Orzinuovi a Roccafranca.

Stando ai primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Verolanuova il centauro procedeva in direzione di Roccafranca quando all'altezza della Cascina Montagnola è entrato in rotta di collisione frontale-laterale con l'altro mezzo condotto da un coetaneo. Il furgone a quanto si è appreso stava svoltando in una via laterale. A causa dell'impatto, violentissimo, il motociclista è stato sbalzato di sella, la moto si è incendiata e poi è piombata dentro un fosso pieno d'acqua. Il centauro è deceduto sul colpo. È rimasto ferito lievemente anche l'uomo che guidava il furgone.