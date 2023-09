Vaccino antinfluenzale e anti Covid 2023 in Lombardia, si parte domenica 1 ottobre: ecco le date e dove farlo

Milano, 29 settembre 2023 – Via alla campagna vaccinale in Lombardia. Domenica 1 ottobre, in 80 centri, open day per la somministrazione dell'antinfluenzale e del nuovo siero anti-Covid aggiornato XBB 1.5 a circa 4mila persone tra cui over 60, bambini dai 2 ai 6 anni, donne in gravidanza, operatori sanitari, appartenenti alle forze dell'ordine, polizia locale, vigili del fuoco, insegnanti e personale scolastico. Alcune Asst, come si legge in una nota della Regione Lombardia, hanno inoltre avviato specifiche iniziative sul territorio come l'offerta in co-somministrazione della vaccinazione anti-pneumococco e anti-herpes zoster per i soggetti in target.

Come prenotarsi

Per vaccinarsi è necessario prenotarsi (fino a domenica sul portale vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it). Dal 2 ottobre potranno poi vaccinarsi sanitari, pazienti di Ospedali e ospiti di Rsa e dal 16 ottobre tutti gli appartenenti alle categorie per cui la vaccinazione è raccomandata. "Una campagna importante che vogliamo inaugurare con una giornata simbolo – ha detto l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso –. Vaccinarsi è un obbligo morale, serve a tutelare noi stessi e le persone fragili che sono vicine.Domenica 1 ottobre,

Nuovo siero anti Covid, “Non è quinta dose”

Dopo che il laboratorio di microbiologia degli Spedali civili di Brescia ha isolato, per la prima volta in Italia, la variante BA.2.86 del Sars-CoV-2 nota come Pirola viene ribadita la necessità della vaccinazione per i più fragili. “Per quanto riguarda l'anti-Covid – avverte Bertolaso –, sottolineo che si tratta di nuovi vaccini che coprono tutte le varianti oggi in circolazione. Non si può dunque parlare di quinta dose. Voglio ringraziare i medici di famiglia e le farmacie che, nel gioco di squadra delle vaccinazioni, rappresentano un tassello fondamentale", conclude Bertolaso.

Il calendario

Regione Lombardia, che ha già in magazzino 1,2 milioni di dosi di antinfluenzale (circa metà dei due milioni e mezzo opzionati quest’anno) ha reso noto il calendario vaccinale. Ecco le date: