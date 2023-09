Covid, la variante Pirola isolata a Brescia: primo caso in Italia. Quanto è pericolosa?

Brescia, 25 settembre 2023 – La variante Covid BA.2.86, già ribattezzata Pirola, è arrivata in Italia. La conferma giunge da Brescia dove il team di Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv) ha isolato l’ultima trasformazione del Sars-Cov-2 che all’estero desta qualche timida preoccupazione.

"Abbiamo effettuato quello che risulta essere il primo isolamento di BA.2.86 nel nostro Paese", spiega Caruso, ordinario di Microbiologia e Microbiologia clinica all'università di Brescia, direttore del Laboratorio di Microbiologia dell'Asst Spedali Civili del capoluogo. L'isolamento di Pirola, precisa Caruso, è avvenuto dal campione di "un paziente fragile portato alla nostra attenzione. Il sequenziamento è in corso".

Cosa sappiamo

Al momento in Italia la variante dominante è Eris secondo le ultime statistiche dell’Iss: i più recenti aggiornamenti dei vaccini sembrano tuttavia efficaci per contrastarla. Meno aggressiva risulta invee la variante Pirola, rilevata per la prima volta in Danimarca a fine luglio, e poi osservata in Israele, Stati Uniti, Regno Unito e Sudafrica. Ora è anche in Italia. Gli studi fin qui effettuati rilevano che non sarebbe particolarmente capace di eludere le difese del sistema immunitario, e sarebbe quindi meno resistente rispetto ad altre varianti. Ma potrebbe mutare ancora nel tempo ed è per questo che continua ad essere studiata dai ricercatori.

Perché si chiama così?

Per Ba.2.86 il pool di esperti internazionali che monitora le varianti di Sars-Cov-2, ribattezzando quelle principali con nomi talvolta epici e altre volte più prosaici, ma sempre evocativi, ha scelto Pirola. Di che si tratta? Pirola è un asteroide scoperto nel 1927, che a sua volta deve il suo nome a una pianta erbacea, la Pyrola