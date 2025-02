Morte Rovagnati, tre mesi per la perizia tecnica. Ecco cosa devono accertare gli esperti

Monza, 11 febbraio 2025 - Serviranno una novantina di giorni per accertare dinamica e cause dell'incidente dell'elicottero caduto nel terreno di proprietà della famiglia Rovagnati il 5 febbraio, a Castelguelfo di Noceto, nel Parmense.

I punti da chiarire

I principali punti da chiarire è se si sia trattato di un errore dei piloti, di un difetto di costruzione o manutenzione o se siano intervenuti altri fattori esterni.

Il consulente tecnico

Sono le domande della Procura di Parma a Stefano Benassi, ex pilota e comandante aeronautico, nominato come consulente tecnico sull'episodio costato la vita a tre persone: Lorenzo Rovagnati, ad dell'omonimo gruppo e i due piloti Flavio Massa e Leonardo Italiani.

All'affidamento dell'incarico al consulente, oltre ai carabinieri che conducono le indagini, hanno partecipato anche i legali della parti: per la famiglia Rovagnati l'avvocato Pierluigi Samarotto dello studio Pirola di Milano. Massa e Italiani lavoravano entrambi per la Hoverfly, seguita dal legale Pierluigi Collura con l'avvocato Giulio Ursini. E' stata fissato un periodo di 90 giorni per le conclusioni.

Il primo sopralluogo

Il consulente ha già effettuato un primo sopralluogo nel pomeriggio di venerdì, quando si è recato presso il castello della famiglia Rovagnati per verificare le condizioni dell'Augusta Aw109,ridotto ad un relitto dopo l'impatto col terreno. Tutta l'area è stata messa sotto sequestro da parte dei carabinieri della sezione di Parma che, in collaborazione con gli esperti del Ris, seguono le indicazioni del procuratore Andrea Bianchi. Saranno loro ad analizzare la strumentazione rinvenuta all'interno della carcassa dell'elicottero, già messa sotto sequestro, così come anche i cellulari delle tre

L’addio

Venerdì 14 si terranno ia San Martino i funerali Lorenzo Rovagnati. I dipendenti e l’intera Biassono si stringeranno attorno alla moglie Federica ai due figli, alla mamma Claudia e al fratello Ferruccio.