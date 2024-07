Monza, multa da 7mila euro a un negozio di alimentari

Monza, 25 Luglio 2024 – Vendevano carni senza indicazioni su tipo di merce posta in vendita, stato di conservazione e su molti prodotti mancavano i prezzi nonché non funzionava un frigorifero di refrigerazione per gli alimenti. Questa mattina nel quartiere San Rocco le pattuglie della polizia locale, congiuntamente a personale dell’Ats di Monza, sono intervenute per verificare il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica e per la salvaguardia del consumatore in un negozio di alimentari. Dai controlli sono emersi l'omessa indicazione del tipo di carne posta in vendita, l'impossibilità a risalire allo stato di conservazione della stessa ed il non funzionamento di un frigorifero di refrigerazione per gli alimenti. Accertata anche la mancata indicazione dei prezzi su molti prodotti. Sono state elevate sanzioni per circa complessivi settemila euro e sequestrati diversi sacchi di prodotti alimentari da destinare allo smaltimento.