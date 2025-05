Variazione di bilancio di 3,6 milioni di euro a Parabiago: ecco tutte le opere comunali previste

Parabiago (MIilano), 29 maggio 2025 - Il Consiglio Comunale di Parabiago, nella seduta del 26 maggio, ha approvato una variazione di bilancio tra le più significative degli ultimi anni. Con la delibera n. 23 sono stati liberati 3.610.334 euro che verranno reinvestiti in maniera strategica in opere pubbliche, servizi e progetti che interessano tutti i settori di competenza dell’amministrazione. Un risultato che rappresenta un passo importante per la città e che arriva dopo un lavoro approfondito condotto dall’assessore al Bilancio Mario Almici, in stretta collaborazione con la Giunta e con il supporto degli uffici comunali. Tra gli interventi più rilevanti si segnala l’assegnazione di un milione di euro destinato alla realizzazione dell’edificio scolastico di via Pascoli, somma che consente all’amministrazione di evitare l’accensione di un mutuo, mantenendo così la sostenibilità finanziaria dell’Ente e garantendo margini di investimento più ampi per il futuro. L’Assessore Almici ha sottolineato come il lavoro che ha portato alla variazione abbia richiesto circa due mesi di impegno costante, con l’obiettivo condiviso di liberare risorse da destinare a investimenti mirati anche all’innovazione dei servizi. Ha inoltre espresso gratitudine ai colleghi di Giunta e agli uffici comunali per la professionalità dimostrata, nonché al sindaco per la fiducia riposta nel progetto. Il sindaco Raffaele Cucchi ha definito questa manovra una scelta di responsabilità e visione, coerente con la linea adottata negli ultimi cinque anni. Fin dall’inizio del mandato, l’amministrazione ha scelto di evitare nuovi debiti, nel rispetto delle generazioni future, e ha invece puntato su una gestione finanziaria oculata, riuscendo a intercettare oltre 40 milioni di euro di finanziamenti PNRR. Queste risorse hanno reso possibili opere fondamentali per la città, come tre nuove scuole e un edificio culturale. Conclusi quegli interventi, ora è possibile reinvestire una somma significativa in nuove progettualità. Il sindaco ha inoltre ricordato come ogni anno venga mantenuta una linea prudenziale accantonando oltre 400.000 euro per far fronte a eventuali emergenze. Questo approccio ha permesso, ad esempio, di affrontare le conseguenze del nubifragio del luglio scorso senza compromettere i conti pubblici. La variazione approvata consente ora di intervenire su numerosi ambiti. In tema di sicurezza sono previsti l’acquisto di un nuovo automezzo per la Polizia Locale, veicoli elettrici per l’Ufficio Tecnico e la sostituzione di mezzi obsoleti all’Albergo del Nonno, oltre all’installazione di telecamere in piazza Libertà a San Lorenzo. Sul fronte culturale e scolastico sono stati stanziati fondi per il rifacimento della sala teatro della Biblioteca di via Brisa, il trasloco e l’arredo di scuole in via Brescia, l’avvio di progetti culturali per i giovani e la realizzazione di un monumento per commemorare la Battaglia di Parabiago. In ambito ambientale e infrastrutturale si interverrà con una manutenzione straordinaria delle strade, la riqualificazione di piazza della Vittoria, la costruzione di cellette al cimitero, il miglioramento del parco di Villa Corvini e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Saranno inoltre riqualificati la fontana di San Lorenzo e l’impianto di illuminazione presso la cappella del cimitero, mentre al campo sportivo Libero Ferrario si procederà alla sostituzione delle lampade con tecnologia LED. Infine, anche lo sport beneficerà dei nuovi investimenti con l’acquisto di un nuovo materasso per il salto in alto, a sostegno delle attività giovanili. Con questa manovra, l’amministrazione rafforza il proprio impegno per una città più moderna, solidale e sostenibile.