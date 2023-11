Monza, ladro seriale peruviano e spacciatore all'ingrosso del Gambia: doppia espulsione

Monza, 5 Novembre 2023 - Un ladro seriale e uno spacciatore all'ingrosso destinati a tornare nei loro Paesi di origine.

Il questore della provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha infatti disposto l'espulsione di un cittadino peruviano di 34 anni, entrato nel 2019, irregolare sul territorio nazionale e gravato da numerosi reati di furto aggravato. Il 34enne, utilizzando uno zaino schermato, si è reso responsabile di diversi furti all’interno di esercizi commerciali nella provincia di Milano ed in una occasione aveva commesso anche una rapina. Per il peruviano è scattata l'espulsione su ordine del Tribunale di Sorveglianza di Milano a titolo di sanzione alternativa alla pena residua della reclusione.

Alla scarcerazione dalla casa circondariale di Monza per fine pena è scattato invece l'accompagnamento al Centro di permanenza per il rimpatrio di Milano per un gambiano 51enne. Irregolare sul territorio nazionale da almeno 20 anni, si è reso responsabile di numerosi reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare il cittadino gambiano deteneva nella stanza di un capannone in disuso adattato ad abitazione di cittadini extracomunitari dove viveva, circa 8 chili di hashish, 50 grammi di marijuana e 7 grammi di cocaina suddivise in confezioni e dosi, insieme a strumenti per il confezionamento e denaro contante, tutti elementi che lo rendono ben introdotto nel settore illecito, disponendo di contatti con circuiti criminali necessari all’approvvigionamento di significativi quantità di droga. Per questo motivo il gambiano verrà espulso dal territorio nazionale e rimpatriato nel Paese di origine.