Minaccia a mano armata: "Firma il passaggio di proprietà del tuo furgone, altrimenti finisce male"

Cesano Maderno (Monza Brianza), 16 Dicembre 2024 - "Firma il passaggio di proprietà del tuo furgone, altrimenti finisce male".

E' la minaccia, accompagnata dal gesto di mostrargli la canna di una pistola che spuntava da una tasca, che gli sarebbe arrivata da un uomo che lo aveva contattato perché interessato a un annuncio di vendita a 6500 euro di un mezzo per il trasporto dei cavalli da lui pubblicato su uno di quei noti siti online. Per questa vicenda, che risale al 2018, ora Umberto Romeo, pregiudicato di origine calabrese residente in Brianza, è stato condannato dal Tribunale di Monza a 5 anni di reclusione per concorso in estorsione. Con lui imputato anche il fratello, ma era già stato giudicato per questa vicenda. La vittima, un 50enne del Varesotto, si è costituito parte civile e ha ottenuto una provvisionale sul risarcimento dei danni di 8mila euro.

In questi 6 anni non è riuscito a riavere indietro il suo furgone in quanto risulta avere regolarmente firmato le pratiche. Come aveva raccontato al processo. "All'annuncio di vendita aveva risposto un uomo con un nome falso che poi si era presentato a vedere il mio furgone in compagnia del fratello e di due figli, un ventenne e uno più piccolo. Quando mi ha chiesto di andare in agenzia a Cesano Maderno perché gli facevano uno sconto sulle spese per il passaggio di proprietà, ho accettato. Quando mi ha intimato di firmare, mi ha mostrato la canna della pistola e mi ha indicato che dietro di lui c'era il fratello e all'esterno c'era il figlio grande davanti alla macchina della mia fidanzata, facendomi capire che avrebbero potuto farci del male. Allora ho firmato e li ho lasciati andare via con il mio furgone". Secondo gli inquirenti il condannato era l'uomo che in agenzia è rimasto alle spalle. Il furgone è stato rintracciato in una concessionaria d'auto a Cassano d'Adda.