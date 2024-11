Varese, estorsioni mafiose: arrestato imprenditore nel settore dei trasporti

V«arese,, Più estorsioni, aggravate dal metodo mafioso, per favorire l'attività della moglie (titolare della DE.MA. Trans, di Uboldo), e battere in modo sleale, la concorrenza nel settore dei trasporti di merce in Lombardia. È di questo che deve rispondere Giuseppe “Pino” De Marte, imprenditore originario di Seminara (Reggio Calabria) arrestato su richiesta del pm della Dda di Milano Pasquale Addesso.

In odore di mafia

Oltre alle manette, anche per alcune tentate estorsione, nei confronti dell'imprenditore i carabinieri hanno proceduto, contestualmente, alla notifica di due decreti di amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 34 del Codice antimafia, nei confronti di due società: la Scatolificio Deles spa con sede a Origgio (Varese) e la Deles Imballaggi speciali srl di Milano.

La denuncia

L'indagine, nata dalla denuncia di un imprenditore operante nel settore dei trasporti, è stata avviata dai militari di Gallarate nel febbraio 2024 e poi sviluppata, fino all'ottobre scorso dal Nucleo investigativo di Monza Brianza mentre, per i risvolti patrimoniali e finanziari gli accertamenti sono stati condotti dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Como.

Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di ricostruire che le minacce nei confronti dell'imprenditore concorrente non costituivano un episodio isolato, ma un fenomeno ben più esteso: una sorta di estorsione "ambientale” creata attraverso "ripetute condotte di minaccia e violenza che ha determinato il totale assoggettamento alle pretese dell’arrestato dei dirigenti e dipendenti delle due società, con conseguente assegnazione ad altra ditta delle tratte di trasporto in Lombardia".

Le intercettazioni

Fagli ‘na ‘mbasciata a Francesco che qui non mi vogliono più vedere caricare, altrimenti qualche giorno e vi spacco anche i camion in retromarcia...". Era in quel contesto che l'autore dell'intimidazione, rispondendo all'autista che gli aveva domandato a nome di chi avesse dovuto portare la predetta "’mbasciata", gli aveva risposto “digli che sono Pino... Pino della DE.MA. Trans'” scrive il gip nell'ordinanza di custodia cautelare accompagnata.

La fama criminale

Avvalendosi della fama "criminale" di cui gode la famiglia De Marte, l'arrestato riusciva a incutere timore nelle vittime richiamando le sue origini e la sua “vicinanza o parentela” con soggetti legati alla 'ndrangheta.

L'attività estorsiva, accertata quantomeno dal 2016, “ha consentito alla società assegnataria di fatturare oltre 8 milioni di euro" e tali pressioni “hanno consentito di ottenere un ingiusto vantaggio patrimoniale attraverso l'affidamento esclusivo delle commesse di trasporto che sono state assegnate in violazione di criteri di economicità e concorrenzialità e anche in assenza di un effettivo fabbisogno dell'operatore economico”.

Le indagini hanno rivelato come le direzioni delle due società fossero "pienamente consapevoli dell'inserimento dell'arrestato in contesti malavitosi" e come, "per lungo tempo, siano rimaste inerti a fronte della progressiva infiltrazione dell'indagato-rectius, delle ditte a lui riconducibili - nei rapporti imprenditoriali, omettendo di assumere iniziative volte a rescindere i legami commerciali con tali soggetti che, in base alla ricostruzione svolta dalla Guardia di finanza, risalivano già al 2012”.